Einsatz auf der Insel Chios : Stolberger Zahnärzte helfen im Flüchtlingslager

Stolberg/Chios Christina Håkansson und Armin Reinartz gehören der Hilfsorganisation Dental Emergency Team an. Im Lager Vidal auf Chios behandeln die Zahnärzte Geflüchtete. Unserer Zeitung schildern sie ihre Erfahrungen.

Im Durchschnitt kümmerte sich Håkansson um zehn Patienten am Tag, die mit unterschiedlichen Anliegen zu ihr kamen. „Vom Notfall über Füllungen und Wurzelbehandlungen bis zur Prophylaxe war alles dabei“, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Zahnärztin weiß: „Der Bedarf an Behandlungen ist riesig. Die medizinische Hilfe vor Ort ist gewährleistet, aber eine zahnmedizinische Versorgung stand einige Jahre lang nicht auf der Agenda.“

Wer Kontakt aufnehmen möchte, kann dies tun unter Tel. 02222/989060 sowie per E-Mail an info@dental-emt.org.

Unterstützung gebe es zudem in Form von Spenden – finanzieller und materieller Art. Im Rahmen einer Praxisauflösung in Eschweiler konnte Armin Reinartz einige noch brauchbare Geräte nach Chios bringen lassen. Den Kontakt hatte Christina Håkansson hergestellt. Und schließlich entschied sie sich selbst für einen Einsatz im Flüchtlingslager. „Viele Menschen, die wir behandelt haben, hatten in ihrer Heimat keine Möglichkeit, zum Zahnarzt zu gehen. Manche waren noch nie in einer Praxis.“