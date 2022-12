Gesperrte Halle : Stolberger Turngemeinde freut sich über große Solidarität

Seit Mitte April wird die Halle des Stolberger Berufskollegs für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine benötigt. Der Volleyball-Abteilung der Stolberger Turngemeinde fehlt seitdem ihre Trainings- und Spielstätte. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Die Volleyball-Abteilung der Stolberger TG steht seit Mitte April ohne Halle da. Zahlreiche andere Vereine haben dazu beigetragen, dass es eine Lösung des Problems gibt.

In dieser Geschichte geht es um die Solidarität hinter der Solidarität. Das klingt vielleicht kompliziert, ist es aber gar nicht. Zur Erläuterung: Seit Mitte April nehmen Stolberg und Eschweiler in einer gemeinsam betriebenen Notunterkunft Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Weil beide Städte am 14. und 15. Juli 2021 von der Hochwasserkatastrophe heimgesucht worden waren und bis heute mit den schweren Folgen zu kämpfen haben, hatte sich die Städteregion Aachen bereit erklärt, die Dreifachhalle an ihrem Berufskolleg am Stolberger Obersteinfeld für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Dort werden seit dem 11. April Menschen aufgenommen, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind.

Für die Stolberger Turngemeinde (STG) hat das einschneidende Konsequenzen: Die Halle am Berufskolleg dient der Volleyball-Abteilung als Trainings- und Spielstätte und fällt als solche seit mittlerweile fast acht Monaten komplett weg. „Das ist für uns natürlich ein großes Problem“, räumt Manuel Krott im Gespräch mit unserer Zeitung ein. Doch der Abteilungsleiter weiß auch davon zu berichten, dass dieses Problem mit vereinten Kräften angegangen worden ist. Und deshalb eine Lösung gefunden wurde, mit der die STG gut leben kann.

„Dieses Beispiel zeigt, dass es eine große Solidarität in der Bevölkerung gibt“, stellt Michael Ramacher zufrieden fest. Der städtische Beigeordnete für Jugend, Kultur, Soziales, Sport und Tourismus ist nach eigener Aussage beeindruckt davon, wie sehr die Vereine, die Stadt und der Stadtsportverband zusammengerückt sind.

„Die Situation war ja ohnehin schon keine leichte“, blickt Adolf Konrads zurück. Er ist Hallenwart beim Stadtsportverband und damit zuständig für die Belegung der Sportstätten in Stolberg. Vier Hallen seien von der Flut zerstört worden und deshalb seitdem nicht nutzbar. Lediglich die Gymnastikhalle am Kaiserplatz steht seit mittlerweile gut zwei Wochen wieder zur Verfügung. „Und es gab auch noch die Bauarbeiten in Büsbach und an der Kupferstädter Gesamtschule“, gibt Konrads zu bedenken.

Eine weitere Verschärfung der Lage habe sich nach den Herbstferien eingestellt. „Das ist der Zeitpunkt, an dem vor allem Fußballvereine das Freilufttraining ihrer Kinder- und Jugendmannschaften beenden und in die Halle umziehen.“ Der Hallenwart fügt hinzu: „Die Regelung stammt noch aus der Zeit der Aschenplätze.“ Weil viele von diesen aber inzwischen in Kunstrasenanlagen umgewandelt worden seien, habe es nun auch Möglichkeiten gegeben, auf die der Stolberger TG fehlenden Hallenzeiten zu reagieren.

Das setzte freilich die Kooperationsbereitschaft der Vereine voraus. Und die ist laut Adolf Konrads in einem bemerkenswerten Maße vorhanden. „Es hat keinerlei Ärger oder Beschwerden gegeben“, freut sich der Hallenwart, der sich explizit bei Adler Büsbach, den Sportfreunden Dorff, dem SV Breinig, dem VfL Vichttal, dem FSV Columbia Donnerberg sowie den Leichtathleten der LG Stolberg bedankt. „Sie alle haben mit dem Verzicht auf Trainingsstunden oder dem Verlegen von Hallenzeiten dazu beigetragen, dass wir für die Stolberger Turngemeinde eine praktikable Lösung gefunden haben“, ist der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Gerd Schnitzler, voll des Lobes.

Manuel Krott kann sich dem nur anschließen. Auch wenn er weiß, dass diese Lösung vor allem für die Übungsleiter mit großen Herausforderungen verbunden ist. „Zum Glück gibt es in allen Hallen die Möglichkeit, unsere Sachen unterzubringen. Anderenfalls wären unsere Trainer rollende Geräteräume“, sagt Krott. Zu Hause hat der Abteilungsleiter einen großen Plan aufgehängt mit sämtlichen Trainingszeiten in insgesamt fünf Hallen. „Es ist viel Organisationstalent erforderlich“, hat er in den vergangenen Wochen und Monaten festgestellt. „Und die Bereitschaft der Eltern, das alles mitzutragen“, ergänzt Gerd Schnitzler mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen.

Rund 120 Mädchen und Jungen zählt die Volleyball-Jugendabteilung der STG. Und bis jetzt kann Manuel Krott noch keine erheblichen Auswirkungen auf die Mitgliederzahl ausmachen. „Eine konkrete Bilanz wird allerdings wie immer erst am Ende des Jahres gezogen“, schränkt er ein. Zu diesem Zeitpunkt wird die Halle des Berufskollegs ganz sicher noch als Notunterkunft genutzt.