Betrugsmasche : Stolberger Seniorin durch Schockanruf um viel Geld betrogen

Abzocke per Telefon: In Stolberg ist eine Seniorin auf die böse Masche von Betrügern hereingefallen. Foto: dpa-tmn/Karolin Krämer

Stolberg Mit einem Schockanruf haben Unbekannte am Freitagmittag eine ältere Frau um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen. Die Polizei bittet darum, ältere Menschen im Umfeld über die Masche aufzuklären.

Einer der Täter gab sich am Telefon als Sohn der geschädigten Frau aus und schilderte ihr, dass er einen tödlichen Unfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse er nun einen hohen Geldbetrag zahlen. Um die Forderung zu unterstreichen, wurde das Telefonat an einen falschen Polizisten weitergeleitet, der noch mehr Druck auf die Frau ausübte. Schließlich wurde sie am Telefon mit einer falschen Staatsanwältin verbunden, die die Frau aus Stolberg weiter verunsicherte.

Betrügereien am Telefon beschäftigen die Polizei mittlerweile nahezu täglich. Mal sind es die falschen Enkel, die dringend Geld benötigen, mal sind es falsche Polizisten, die den wertvollen Schmuck in Verwahrung nehmen wollen, da es angebliche Hinweise auf einen bevorstehenden Diebstahl gibt oder – wie in diesem Fall – meldet sich der falsche Sohn zusammen mit einem falschen Polizisten und einer falschen Staatsanwältin. Bitte klären Sie ältere Menschen in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis über diese Betrugsmaschen auf.