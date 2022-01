Prozess : Stolberger klagt auf Herausgabe beschlagnahmter Motorräder

Das Verwaltungsgericht in Aachen muss sich demnächst mit der Beschlagnahme zweier schwerer Motorräder befassen (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Stolberg/Aachen Zwei schwere Motorräder wurden im vorigen Sommer in Stolberg als Vermögen der verbotenen Rockergruppe Bandidos konfisziert. Ein Mann klagt nun vor Gericht auf die Herausgabe der Maschinen. Er habe mit der Gruppierung nichts zu tun, sagt er.

Das Verwaltungsgericht in Aachen muss sich demnächst mit der Beschlagnahme zweier schwerer Motorräder befassen. Am 18. Januar geht es dort um zwei Maschinen der Marke Harley Davidson. Sie waren von der Polizei im Juli 2021 in Stolberg bei einer Durchsuchung nach dem Verbot der Rockergruppe Bandidos als Vereinsvermögen beschlagnahmt worden.