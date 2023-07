Klage gegen die Stadt : Stolberger Eltern fordern Kita-Beiträge aus Corona-Zeit zurück

Eingeschränkte Betreuung in der Pandemie gleich geringere Kita-Gebühren? Um die Frage ging es heute am Verwaltungsgericht Aachen. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Stolberg/Aachen Wegen der eingeschränkten Betreuung während der Pandemie wollte ein Ehepaar aus Gressenich von der Stadt Stolberg Geld zurück. Das Gericht machte jedoch klar, dass die vorliegende Klage keinen Erfolg haben werde.

Die Kläger: Sie Justizbeschäftigte, er Feuerwehrmann. Nachvollziehbar also, dass das Kind einer möglichst umfänglichen Betreuung bedurfte, schließlich richtet sich ein aktuelles Brandgeschehen wohl kaum nach Kita-Öffnungszeiten und die Kinderfürsorge kann heute selbstredend nicht mehr gewohnheitsmäßig alleine auf den Müttern lasten. So hatten sich die Eltern, wie die Mutter am Dienstag vor der 2. Kammer des Verwaltungsgerichtes berichtete, gerade jene Gressenicher Kita ausgesucht, deren Betreuungsangebot von 7.30 bis 18 Uhr täglich reicht – das allerdings, wie sich herausstellte, nur auf dem Papier.

Rückblickend wissen heute alle: In den Schulen und bei der Kinderbetreuung ging es in diesen Coronavirus -Hochzeiten drunter und drüber. Das Personal erkrankte ebenso schnell neu wie es wieder gesund wurde, die Betreuung konnte oftmals nur stundenweise aufrechterhalten werden oder sie bestand zeitweise nur für Kinder „systemrelevanter“ Elternteile, dazu dürfte allerdings ein Feuerwehrmann zweifelsfrei gehören.

Doch ebenfalls in dieser Kita schlug die Pandemie – bildlich gesprochen – unbarmherzig zu. Die Mutter berichtete der Kammervorsitzenden Claudia Beusch, dass in dieser Zeit – die Klage richtete sich insbesondere auf den Zeitraum von Januar bis Ende Mai 2021 – die Einrichtung die frühen Anfangs- und späten Abholzeiten zunächst auf 9 bis 16 Uhr verkürzte und später sogar nur ein Betrieb für höchstens 35 Wochenstunden anbot. Ärgerlich für das Paar, und noch ärgerlicher, da es zunächst den vollen Elternbeitrag von 275 Euro im Monat zahlen musste, sprich voller Zahlbetrag bei gleichzeitig erheblich verminderter Leistung.

Erst zwischen März und Mai 2021, berichtet der Vertreter der Stadt Stolberg, Rechtsrat und Leiter des Rechtsamtes Christoph Küppers, vor der Kammer, seien in der Tat die Beiträge per Verordnung des Ministeriums auf monatlich 50 Prozent heruntergesetzt worden. Bei der im Gerichtstermin vorangegangenen Sach- und Rechtserörterung hatte die Vorsitzende Beusch, sie ist zugleich Präsidentin des Aachener Verwaltungsgerichts, mehr als deutlich gemacht, dass es sich bei dem Thema Kita-Gebühren insgesamt, aber insbesondere während der Pandemie-Zeiten, um eine absolut komplizierte Rechtsmaterie handele. Dem stimmte Rechtsrat Küppers unbenommen zu und sagte: „Deswegen bin ich auch froh, wenn wir hier eine Entscheidung bekämen.“

Die Richterin machte allerdings gleichzeitig klar, eine längere Durststrecke nage sicherlich an den generellen Vereinbarungen der Beitragssatzung, also sei der einzelne Fall entscheidend. Dazu sei im vorliegenden Fall zu beachten, dass bei einer (dann festgestellten) Leistungsminderung auch das Vertragsrecht ins Spiel kommen könne, dafür sei dann nun wieder das Amtsgericht zuständig. Der Fall begann sich also deutlich und immer tiefer in den zahllosen Fallstricken des Rechtssystems zu verheddern.