Verein ohne Vorstand : Stolberger Arbeiterwohlfahrt blickt in eine ungewisse Zukunft

Stolberg Bei der Jahreshauptversammlung der Arbeiterwohlfahrt Stolberg hat sich erwartungsgemäß kein neuer Vorstand gefunden. Jetzt soll der Kreisverband überlegen, wie der Ortsverein gerettet werden könnte.

Bei diesem ist er dann auch geblieben. Gleichwohl wird Steffens dem Ortsverein vorerst kommissarisch weiter leiten. Bis zum 31. Juli will er, das hat er den anwesenden Mitgliedern versichert, der Stolberger Arbeiterwohlfahrt noch zur Verfügung stehen. Dann sei endgültig Schluss, stellt er am Montag auf Anfrage unmissverständlich klar – und macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass er nun den Kreisverband in der Pflicht sieht.