Förderung mit eigenen Mitteln : Stolberg will Planungssicherheit für neue Geschäfte in der Innenstadt schaffen

Es tut sich deutlich erkennbar was im von der Flut immer noch schwer gezeichneten Steinweg: Mehrere neue Geschäfte sind an den Start gegangen, weitere könnten nach Angaben der Stadt Stolberg bald folgen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Noch ist nicht entschieden, ob das Land NRW auch im nächsten Jahr noch Geschäftseröffnungen mit der Übernahme von großen Teilen der Miete unterstützen wird. Diese Unsicherheit räumt die Stadt Stolberg jetzt aus – notfalls mit eigenen Mitteln.

Das „Sofortprogramm Innenstadt“ des Landes Nordrhein-Westfalen läuft zum Ende dieses Jahres aus. Doch in Stolberg soll es nahtlos eine Anschlussfinanzierung für die Förderung von Geschäftsansiedlungen auf der vom Hochwasser stark beschädigten Talachse geben. Derzeit bekommen Existenzgründer in den ersten zwölf Monaten nach Geschäftseröffnung 80 Prozent der Miete erlassen. Sie werden über das Landesprogramm abgedeckt. Weil bis dato aber noch nicht sicher ist, dass diese Förderung 2024 fortgesetzt wird, ergreift die Stadt in diesem Bereich jetzt selbst die Initiative.

„Wir haben einen Antrag für das neue Landesförderprogramm ‚Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren‘ gestellt und hoffen deshalb auf eine weitere Unterstützung für die Jahre 2024 bis 2026“, berichtet Patrick Haas. „Es ist aber bislang weder klar, ob wir den Zuschlag erhalten werden, noch, ob die Geschäfte, die bereits einen Mietvertrag haben, in das neue Programm überführt werden können“, erläutert der Bürgermeister (SPD) .

Genau diese Unsicherheit will die Stadt ausräumen. Von der Politik hat sie dafür – auf Initiative der SPD-Fraktion, die einen entsprechenden Antrag gestellt hatte – uneingeschränkte Unterstützung erhalten. 200.000 Euro sollen, so hat es der Rat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig beschlossen, für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Allerdings nur für den Fall, dass Stolberg im nächsten Jahr keine Landesmittel mehr erhalten wird.

Damit soll gewährleistet werden, dass das Programm zur Wiederbelebung der zerstörten Innenstadt fortgesetzt wird und auch diejenigen, die schon ein Geschäft eröffnet haben, in den Genuss einer Mietreduzierung kommen – und zwar nicht nur für zwölf, sondern sogar für 24 Monate ab Vertragsabschluss. „Damit hätten wir das Programm bis zur Fertigstellung des Steinwegs gerettet. Danach werden wir dann weiterschauen“, zeigt sich der Bürgermeister zufrieden.

Auf 13 über das „Sofortprogramm Innenstadt“ abgeschlossene Mietverträge kann Peter Wackers aktuell verweisen. „Das hätte ich niemals erwartet, das ist großartig“, freut sich der Leiter des städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung. Drei weitere Verhandlungen stünden kurz vor dem Abschluss.

„Wir haben es mit einer neuen, innovativen Generation von Unternehmern zu tun, die neue, moderne Absatzkanäle erschließen.“ Und das sei auch gut so. Den klassischen Gang in die Innenstadt nur aufgrund eines Handelsbesuches wird es in Zukunft nicht mehr geben“, ist der Amtsleiter überzeugt.

Deshalb müsse es „zukunftsfähige Konzepte“ geben, die nicht alleine auf den Verkauf von Waren vor Ort abzielten. Workshops seien beispielsweise eine gute Ergänzung oder auch kleine gastronomische Angebote. „Die Kombination macht den Reiz für die Kunden aus“, ist Patrick Haas sicher und fügt mit Blick auf die Zukunft hinzu: „Wenn der Steinweg fertig ist, werden noch mehr Menschen in die Innenstadt kommen. Ein so breites Angebot, wie es jetzt vorhanden ist, hat es dort noch nie gegeben.“

Doch nicht nur die Geschäfte sollen Anziehungspunkte bieten, betont Peter Wackers. Das Schlagwort laute „Innenstadtqualität“. In diesem Sinne werde auch das Straßenbild zunehmend verschönert. So richtig möglich sein wird das erst, wenn der Steinweg wieder hergestellt ist. „Erste Investitionen wollen wir aber schon im zweiten Halbjahr 2023 tätigen“, kündigt Wackers an.

Diese würden sich an den Wünschen der Geschäftsleute orientieren. „Sie unterstützen sich nicht nur gegenseitig, was vor allem auf die sogenannte Steinweg Connection zutrifft, sondern sie sind auch in einem engen Kontakt mit der Verwaltung.“ Beispielhaft für beides sei die „After hour“ – eine Veranstaltung, die einmal pro Quartal in einem der Ladenlokale stattfindet und die Möglichkeit zum Austausch in lockerer Atmosphäre bietet. „Da waren zuletzt mehr als 20 Leute“, zeigt sich Peter Wackers sehr angetan.

Seit einigen Wochen erst werden die Schäden, die die Hochwasserkatastrophe am 14. und 15.Juli 2021 im Steinweg angerichtet hatte, behoben. Das wird noch längere Zeit mit Bauarbeiten und Einschränkungen verbunden sein. Foto: MHA/Michael Grobusch

Grundsätzlich, das räumt er ein, treffe man aber immer wieder auf dieselben engagierten Leute. „Wir haben mehrfach alle potenziellen Interessenten angesprochen, auch auf der Mühle. Aber wir können niemanden dazu zwingen, mitzumachen. Am Ende gehen wir den Weg mit den Willigen.“

Die zum Teil noch starke Zurückhaltung von Immobilieneigentümern bekomme die Verwaltung bei ihren Bemühungen um die Belebung der Innenstadt immer wieder zu spüren. „Wir haben derzeit nicht genügend passende Ladenlokale im Angebot, um die hohe Nachfrage zu befriedigen“, stellt Patrick Haas fest. Deshalb richtet der Bürgermeister noch einmal eine Botschaft an alle Hauseigentümer: „Es lohnt sich wirklich, jetzt etwas zu tun und zu investieren.“ Das habe auch das Land Nordrhein-Westfalen erkannt und zahle deshalb eine Umbaupauschale von bis zu 7500 Euro. „Diese kollidiert nicht mit der staatlichen Wiederaufbauhilfe“, betont Peter Wackers und fügt hinzu: „Roter kann der Teppich eigentlich nicht sein.“

Einen roten Teppich hat die Stadt Stolberg dem Land und der zuständigen Ministerin Ina Scharrenbach nicht ausgerollt. Aber einen guten und schlüssigen Antrag vorgelegt auf Berücksichtigung im neuen Förderprogramm und damit auf Fortsetzung der Unterstützung bei der Wiederbelebung der von der Flut zerstörten Innenstadt, wie Peter Wackers unterstreicht. „Wir rechnen aber erst für das vierte Quartal mit einer Entscheidung“, geht der Amtsleiter davon aus, dass sich Stolberg noch gedulden muss.