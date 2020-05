Gleich mehrere Anzeigen : Jugendlicher auf gestohlenem Roller geflüchtet

Stolberg Ein Rollerfahrer, der ohne Helm unterwegs war, ist einer Polizeistreife in Stolberg aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller gestohlen war. Das war aber nicht das einzige Vergehen des jugendlichen Fahrers.

Wie die Polizei berichtet, bemerkten die Beamten den 15-Jährigen am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Zweifaller Straße. Zunächst flüchtete der Jugendliche bis in die Straße Hammerberg. In der Sackgasse endete die Flucht dann.