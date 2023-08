Mittel sollen massiv aufgestockt werden : Stolberger Schulen hinken dem digitalen Wandel hinterher

Laut Verwaltung die einzige positive Ausnahme in Sachen digitale Ausstattung: die Kupferstädter Gesamtschule mit ihren Standorten an der Breslauer Straße (unser Bild) und in Mausbach. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Der Stadt Stolberg läuft beim Digitalpakt offenbar die Zeit davon. Deshalb soll die Verbesserung der IT-Ausstattung der Schulen nun mit zusätzlichen Mitteln forciert werden. Das letzte Wort dazu hat der Rat am nächsten Dienstag.

Zu wenig Personal und zu wenig Geld: Auf diesen kurzen Nenner könnte man den Stand der Digitalisierung in den Stolberger Schulen bringen. Denn von einer flächendeckend zeitgemäßen IT-Ausstattung, wie sie der Bund mit seinem „Digitalpakt“ und den damit verbundenen Fördermitteln bewirken wollte, ist Stolberg offenbar noch sehr weit entfernt.

Keinen anderen Schluss lassen die Ausführungen der Verwaltung im Vorfeld der nächsten Sitzung von Hauptausschuss und Rat am kommenden Dienstag, 29. August, zu. Denn dort wird der Politik nahegelegt, über die im Bewilligungsbescheid vom 21. Juli 2022 zugesagten Zuschüsse in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro und dem damit einher gehenden Pflicht-Eigenanteil von 230.000 Euro hinaus weitere 1,47 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt zu entnehmen, um die Digitalisierung der Schulen zu forcieren.

Das geschieht vor allem mit Blick auf den Zeitplan: Bis Ende 2024 müssen, so steht es im entsprechenden Erlass, die Fördergelder ausgegeben sein. Aber nicht nur deshalb gibt es akuten Handlungsbedarf: „In nahezu allen Schulgebäuden der Stadt Stolberg fehlt die notwendige IT-Infrastruktur, so dass sie neu geschaffen beziehungsweise an wenigen Standorten erneuert werden muss“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Doch es hakt offensichtlich schon am Personal: Insgesamt werden nach städtischen Angaben vier bis sechs Elektrofachplaner sowie zwei technische Zeichner zur Aufbereitung der Pläne und ein Sachbearbeiter für das Schrift- und Rechnungswesens benötigt. Dem gegenüber stehe lediglich ein einziger Mitarbeiter im Hochbauamt, der sich an der Umsetzung des Großprojektes beteiligen könne.

Folgerichtig will (und muss) die Stadt auf externe Hilfe zurückgreifen. Und sie hat das zum Teil sogar schon getan. Demnach wurde von einem Ingenieurbüro zwischenzeitlich – unter Berücksichtigung der jeweiligen Medienkonzepte – eine Gesamtplanung für jede einzelne Schule erstellt. Fünf Standorte werden allerdings im Rahmen des Digitalpaktes nicht ausgestattet: die Kupferstädter Gesamtschule in Mausbach und der Innenstadt, die nach Angaben der Stadt dank der – noch laufenden – Sanierungsmaßnahmen bereits über eine moderne IT-Netzwerkinfrastruktur verfüge, sowie die drei Einrichtungen, die in absehbarer Zukunft entweder umfassend saniert oder sogar abgerissen und neu gebaut werden müssen (wir berichteten). Im einzelnen sind das die Förderschule Talstraße, die Grundschule Bischofstraße in Büsbach und das Goethe-Gymnasium.

Neben der personellen Unterstützung führt die Verwaltung auch deutliche Preissteigerungen im Bausektor als Begründung für den Bedarf zusätzlicher Haushaltsmittel an. Demnach habe der sogenannte Baupreisindex alleine in der Zeit vom zweiten Quartal 2021 bis zum zweiten Quartal 2023 einen Anstieg von 27,40 Prozent ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund sei es „zwingend notwendig“, die städtischen Mittel für die Umsetzung des Digitalpaktes aufzustocken.