Nach der Fortbildung : Steht Stolbergs Feuerwehrchef vor dem Absprung?

Trotz Fortbildung war er während der Hochwasserkatastrophe im Einsatz: Andreas Dovern (r.), hier am Abend des 15. Juli mit Bürgermeister Patrick Haas (l.) und dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet in Vicht. Foto: MHA/Caroline Niehus

Stolberg Seit zehn Monaten absolviert Feuerwehrchef Andreas Dovern eine Zusatzausbildung. Ob er am 1. April tatsächlich in den regulären Dienst zurückkehren wird, scheint offen. Denn angeblich will er die Stadt Stolberg verlassen.