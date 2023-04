Epizentrum bei Stolberg : Stärkstes Erdbeben in der Städteregion seit Monaten

Stärkstes Erdbeben in der Städteregion seit Monaten

Stolberg In der Städteregion Aachen ist es am Mittwochabend zu einem kleinen Erdbeben gekommen. Das Epizentrum lag östlich von Stolberg. Spürbar war es jedoch kaum.

Wie das Portal Erdbeben-news berichtet, hat die Erde in Stolberg um 18.13 Uhr am Mittwochabend gebebt. Bewohner aus der Stolberger Innenstadt und Mausbach berichten, dass sie das Erdbeben schwach spüren konnten. Auch aus Hürtgenwald meldet ein Zeuge, ein Grollen wie bei einem Donner vernommen zu haben. Bereits in den benachbarten Städten Eschweiler und Aachen war das Beben nicht mehr spürbar.