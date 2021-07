Hilfe für Kommunen geht weiter : Städteregion hebt Katastrophenfall auf

Aachen Der Katastrophenfall in der Städteregion Aachen wird aufgehoben. Die vom Hochwasser betroffene Kommunen werden allerdings weiterhin unterstützt.

Die Kriterien für die Ausrufung des Katastrophenfalls sind nicht mehr erfüllt. Das hat Städteregionsrat Tim Grüttemeier am Montag im Einvernehmen mit den am stärksten vom Hochwasser betroffenen Kommunen Eschweiler und Stolberg festgestellt. Der Katastrophenfall wird somit formell am 26. Juli um 24 Uhr aufgehoben.