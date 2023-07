Serie: Zwei Jahre nach der Flut : Die Stolberger Stadthalle wird zu neuem Leben erweckt

Die Stadthalle ist leer geräumt und damit die Basis für die Sanierung geschaffen, die bis Ende des Jahres abgeschlossen werden soll. Foto: MHA/Michael Grobusch

Serie Stolberg Zwei Container sind der einzige Hinweis darauf, dass im Inneren der Stadthalle fleißig gearbeitet wird. Zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe hat die Komplettsanierung begonnen. Und ein Datum für die Wiedereröffnung gibt es auch schon.

Von außen betrachtet macht die Stadthalle nicht den Eindruck, als könnte sie in absehbarer Zeit wieder das werden, was sie lange Zeit war: die größte und vielleicht auch wichtigste Veranstaltungsstätte in Stolberg. Nur zwei vor und neben dem Gebäude an der Rathausstraße abgestellte Container geben einen Hinweis darauf, dass sich zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 im Inneren endlich etwas tun könnte.

Und so ist es dann auch tatsächlich. Während der Haupteingang versperrt ist, steht an der Seite eine Türe offen. Ein freundlicher Bauarbeiter gewährt Einlass und damit auch einen Einblick in den riesigen Saal, aus dem die komplette Einrichtung verschwunden und auch sonst alles ausgeräumt worden ist. Das wiederum ist die Voraussetzung für die Sanierungsarbeiten, die Ali Akbas in einem Telefonat mit unserer Redaktion kurz erläutert. „Alles wird neu gemacht“, versichert der Miteigentümer, der die Immobilie in bester Innenstadtlage 2012 gemeinsam mit seinem Bruder Sami erworben hatte.

Zum zugesagten Treffen vor dem Start in den Urlaub kommt es zwar nicht mehr, Ali Akbas bestätigt aber, was Bürgermeister Patrick Haas (SPD) im exklusiven Interview mit unserer Zeitung anlässlich des zweiten Jahrestages der Flut berichtet hatte: „Am 1. Januar 2024 wollen wir die Stadthalle wieder eröffnen.“ Das werde allerdings nur dann klappen, „wenn nichts Unerwartetes dazwischenkommt“.

Man könnte an dieser Stelle feststellen, dass es auf ein paar Wochen mehr oder weniger letztlich auch nicht mehr ankommen würde. Zumindest aus Sicht vieler Stolberger, die die Wiederinbetriebnahme der Veranstaltungsstätte herbeisehnen. Seit „Angie‘s Bistro“ in Büsbach am 30. Juni 2019 seine Türen nach 17 Jahren für immer geschlossen hat, ist das Angebot an großen Sälen im Stadtgebiet noch überschaubarer als zuvor. Deshalb verwundert es nicht, dass zuletzt nicht nur aus der Bürgerschaft, sondern auch aus den Reihen der Politik immer mehr Stimmen zu vernehmen waren, die die Reaktivierung der Stadthalle gefordert hatten.

Jetzt also soll es genauso kommen, und das sorgt für allgemeines Aufatmen – übrigens auch bei Patrick Haas, wie dieser betont. Wenngleich der Bürgermeister damit einen Teil seines im November 2021 vorgestellten „Zukunftskonzeptes Stolberg 2030“ verwerfen muss. Damals hatte Haas erstmals über die Idee gesprochen, aus der Stadt- eine Spielehalle zu machen.

Von außen deutet bis auf einige Container wenig darauf hin, dass in der Stadthalle die Sanierungsarbeiten zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe begonnen haben. Foto: MHA/Michael Grobusch

An diesem Ansatz will der Bürgermeister nach eigenem Bekunden grundsätzlich festhalten. Die Suche nach einer alternativen Immobilie laufe bereits, hatte er vor wenigen Tagen im Interview verraten, ohne nähere Angaben machen zu wollen. Dem Vernehmen nach soll aber auch diese in der Innenstadt liegen.

Unterdessen tut sich nicht nur in der Stadthalle etwas, sondern in dem gesamten Komplex. Das benachbarte Hotel wird seit einigen Wochen kernsaniert und soll wieder eröffnet werden. Betreiber Christoph Kösters hat angekündigt, dass die nach der Flut evakuierten Bewohner bald wieder in das Seniorenzentrum zurückkehren können. Und seit vergangener Woche hat das vor der Hochwasserkatastrophe sehr beliebte Eiscafé Dolce Vita in der Passage nach kompletter flutbedingter Renovierung wieder geöffnet.