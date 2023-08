Neues Verkehrskonzept für die Stolberger Innenstadt : Pläne für das Parkhaus auf dem Dalli-Gelände werden konkret

Auf dem Außengelände der Dalli-Werke an der Zweifaller Straße möchte die Stadt Stolberg ein Parkhaus bauen. Dazu soll in diesem Herbst ein Förderantrag gestellt werden. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Die Stadt Stolberg setzt auf ein neues Verkehrskonzept für die Talachse. Das meiste davon ist bislang noch Zukunftsmusik. Doch die Planung für ein erstes Projekt soll jetzt forciert werden.

Jetzt wird es konkret: Nach dem vom Rat im März gefassten Grundsatzbeschluss, dass die Stadt Stolberg mit der Dalli-Gruppe über den Bau eines Parkhauses auf deren Betriebsgelände an der Zweifaller Straße verhandeln soll, will die Verwaltung nun den nächsten Schritt machen und dafür ebenfalls die Zustimmung der Politik einholen.

Folgt diese dem Vorschlag von Bürgermeister Patrick Haas (SPD), dann wird der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 29. August, die Mittel für einen externen Planungsauftrag bewilligen. 225.000 Euro sollen demnach auf der Basis der bereits abgeschlossenen und positiv ausgefallenen Machbarkeitsstudie in die weitere Planung des Projektes investiert werden.

Diese ist dann wiederum Voraussetzung dafür, dass über die Go Rheinland GmbH (ehemals Nahverkehr Rheinland) Fördermittel beantragt werden können – übrigens im Verbund mit den Städten Brühl und Herzogenrath sowie der Stadtverkehr Euskirchen GmbH, die ebenfalls Anträge für Projekte im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stellen wollen.

In Stolberg geht es dem Vernehmen nach um ein Finanzvolumen von mehr als zehn Millionen Euro. 60 Prozent davon könnten über Bundesmittel abgedeckt werden, weitere 35 Prozent hat das Land NRW in Aussicht gestellt.

„Der Standort ist hervorragend. Er liegt in unmittelbarer Nähe zum Haltepunkt Stolberg-Altstadt der Euregiobahn, die demnächst weiter bis nach Breinig geführt wird, und an einem der Eingangstore der Innenstadt“, sieht Tobias Röhm das Vorhaben an der richtigen Stelle verortet. Der Auftrag an ein externes Planungsbüro wird nach Aussage des Ersten und Technischen Beigeordneten eine genaue Kostenberechnung sowie eine Entwurfsplanung umfassen.

Einige Eckpunkte sind dabei allerdings von der Stadt vorgegeben: Rund 350 Stellplätze müssen zur Verfügung gestellt werden, darüber hinaus Fahrradstellplätze, Mieträder, Ladestationen für E-Autos und möglicherweise auch Parkflächen für (Reise-) Busse. Patrick Haas spricht deshalb von einem „Mobilitätshub“ – also einem Verkehrsknotenpunkt, an dem unterschiedliche Formen der Mobilität gebündelt werden.

Das neue Parkhaus soll als P&R-Verknüpfungspunkt mit der Euregiobahn genutzt werden, die in unmittelbarer Nachbarschaft den Haltepunkt Altstadt ansteuert. Foto: MHA/Michael Grobusch

Das Parkhaus an der Zweifaller Straße wird, was die Konstruktion und die Geschosszahl angeht, dem am Stolberger Hauptbahnhof sehr ähneln, kündigt Tobias Röhm an. „Damit würde es sich gut in die Bestandsbebauung einfügen“, stellt der Beigeordnete mit Blick auf die benachbarte Kaufland-Filiale und das angrenzende Werksgebäude von Dalli fest.

Mit dem Unternehmen herrscht laut Tobias Röhm grundsätzliche Einigkeit über die zukünftige Verwendung des derzeit als Parkplatz genutzten Areals. Fest stehe zudem schon, dass es auch in Zukunft einen bedarf an Stellflächen für Mitarbeiter der Dalli-Werke geben werde. Noch nicht entschieden ist hingegen, ob die Stadt das rund 7000 Quadratmeter große Gelände langfristig pachten oder kaufen wird. Letzteres ist wohl die klar bevorzugte Variante der Verwaltung, die lieber auf eigenem als auf angemietetem Grund investieren würde.

Zumal das Parkhaus wesentlicher Bestandsteil des zukunftsorientierten Gesamtverkehrskonzeptes Talachse ist, das im Rahmen der Neugestaltung der vom Hochwasser verwüsteten Innenstadt nun schrittweise umgesetzt werden soll. Es sieht auch in anderen innerstädtischen Bereichen Sammelpunkte für Fahrzeuge und Schnittpunkte mit dem ÖPNV vor.