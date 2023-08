Eingefrorene Dokumente : 40 Millionen Euro für die Rettung der Akten der Stadt Stolberg

1200 Akten konnten kurz vor der Hochwasserkatastrophe aus dem städtischen Archiv im alten Rathaus gerettet werden. Auf mehr als 400 Paletten, die derzeit eingefroren sind, hat Archivar Christian Altena hingegen derzeit keinen Zugriff. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurde das Stadtarchiv komplett geflutet. Um die Akten zu retten, wurden sie eingefroren. Bald soll nun der mühsame und kostspielige Prozess des Auftauens beginnen.

Das nette Bruchsteinhaus in der Altstadt steht zum Verkauf. Attraktive Lage, gut gepflegt, also: durchaus interessant. Doch was ist mit dem Anbau auf der Rückseite? „Der ist vor elf Jahren errichtet worden“, sagt der Eigentümer (und Verkäufer) und versichert auf Nachfrage: „Natürlich gab es dafür eine Baugenehmigung.“ Doch die ist leider nicht auffindbar. Macht aber nichts, schließlich gibt es ja ein Exemplar bei der Stadt Stolberg. Oder nicht?

„Normalerweise wäre das so. Aber bei der Flutkatastrophe sind alle unsere Akten unter Wasser gesetzt und anschließend eingefroren worden“, erklärt Christian Altena auf Anfrage unserer Zeitung. Digitalisiert worden waren die Unterlagen bis dato noch nicht. Deshalb ist nahezu der gesamte städtische Dokumentenbestand seit Mitte Juli 2021 nicht mehr verfügbar – bis auf wenige Ausnahmen.

Etwa 1200 Akten konnten gerettet werden, ehe die Wassermassen sich ihren Weg in den Keller des historischen Rathaus bahnten, in dem das städtische Archiv untergebracht war. Diese Zahl kann aber im Grunde vernachlässigt werden, betont der Stadtarchivar und nennt zur Verdeutlichung eine Vergleichsgröße: „Mehr als 400 Paletten Akten haben wir aus dem Archiv geholt und einfrieren lassen. Das war ein Totalschaden für die Stadt und auch für die Bürger.“

Wobei letztere die Auswirkungen nach Überzeugung von Christian Altena eher selten zu spüren bekommen. Ja, es gebe diese Fälle, in denen Eigentümer selbst keine Unterlagen hätten und deshalb auf die Stadt zukämen. Aber dabei handele es sich um wenige Ausnahmen. Tobias Schneider bestätigt das. „Es kommt tatsächlich vor, dass wir leider nicht helfen können“, räumt der Pressesprecher der Stadt Stolberg ein. „Aber wirklich nicht oft.“

Rein rechtlich betrachtet sei die Stadt nicht verpflichtet, Bauakten vorzuhalten. „Das ist ein Service“, unterstreicht der Sprecher. Und bei der Hochwasserkatastrophe habe es sich ohnehin um höhere Gewalt gehandelt. Gleichwohl bemühe sich die Verwaltung immer, den Bürgern zu helfen. „Oftmals gibt es eine andere Möglichkeit, um an die gesuchten Dokumente heranzukommen“, sagt Tobias Schneider. Eine besonders gute Quelle, das zeige die Erfahrung, seien Mails und deren Anhänge. Die hätten nicht nur bei Bauangelegenheiten schon manche Lösung gebracht.

„Ich kann mich an einen Mann erinnern, der seine Staatsangehörigkeit nicht nachweisen konnte. Und bei einem anderen ging es um die Vaterschaft. Am Ende haben wir beiden weiterhelfen können“, berichtet Christian Altena. Manchmal sei das aber auch nicht gelungen. „Das hat mich dann durchaus persönlich berührt, weil man mit unterschiedlichen Schicksalen von Menschen in Berührung kommt.“

Das Schicksal des Stadtarchivs war es derweil, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 vollständig unter Wasser gesetzt zu werden. Das wirkt bis heute nach. Doch gut zwei Jahre nach der Katastrophe tun sich neue Perspektiven auf. „Wir werden bald mit dem Auftauen beginnen können“, frohlockt der Stadtarchivar angesichts der Tatsache, dass die entsprechende europaweite Ausschreibung in Kürze veröffentlicht werden soll.

In einem Gebäude der Dalli-Werke hat die Stadt Räume angemietet und eingerichtet, um dort die städtischen Akten nach ihrer Rückkehr nach Stolberg zwischenlagern zu können. Foto: MHA/Michael Grobusch

Beim Auftauen, das ist Christian Altena ganz wichtig, geht es anders zu als in einem normalen Haushalt. Denn genau genommen werden die Akten von darauf spezialisierten Firmen nicht aufgetaut, sondern vakuumgefriergetrocknet. „Das ist ein Verfahren, das vor allem in Metzgereien gerne angewendet wird“, sagt der Stadtarchivar und geht dann ins Detail: „Unter Vakuum wird das gefrorene Wasser, mit dem sich die Akten vollgesaugt haben, zu Gas. Und das wird dann abgeleitet, so dass die Unterlagen am Ende trocken sind.“ Das Schöne an der Vakuumgefriertrocknung sei, dass das Verfahren keinen festen Block ergebe. „Die Seiten kleben nicht aneinander, so dass man sofort durch die Akten blättern kann.“

Wobei das mit dem „sofort“ relativiert werden muss. Zwar dauert der Prozess als solcher nur einen halben Tag. Es können aber immer nur recht überschaubare Mengen behandelt werden, so dass es nach Schätzungen von Christian Altena dreieinhalb bis vier Jahre dauern wird, ehe alle Unterlagen wieder zur Verfügung stehen. „Zumal wir diese untersuchen, zum Teil reinigen und manchmal auch aufarbeiten müssen“, sieht der Archivar viel Arbeit auf sich zukommen.

Wie aufwändig und kostspielig diese ist, belegt ein Blick in den Wiederaufbauplan der Stadt Stolberg. 225 Millionen Euro haben Land und Bund für die Beseitigung von Schäden an der städtischen Infrastruktur zugesagt. Gut 60 Millionen Euro entfallen voraussichtlich auf den Abriss und Neubau des Rathauses. Die Wiederherstellung des Stadtarchives ist mit 40 Millionen Euro der zweitgrößte Posten.

Priorität bei der Aufbereitung werden zunächst die rund 20.000 Bauakten haben, die auf 30 Paletten gestapelt sind. Diese und auch alle weiteren Unterlagen sollen in Räumen, die die Stadt bei den Dalli-Werken angemietet hat, zwischengelagert werden. „Wir werden im Laufe der Zeit sehen, welche zusätzliche Kapazitäten noch benötigt werden“, stellt Tobias Schneider fest. Keine Aussage macht er zum möglichen Standort des neuen Archivs. „Das ist noch nicht entschieden“, betont der Pressesprecher.

Naheliegend wäre es derweil, die wieder zur Verfügung stehenden Akten direkt zu digitalisieren. „Dafür haben wir aber weder die personellen noch die finanziellen Kapazitäten“, sieht Christian Altena keine realistische Chance, diese Idee umzusetzen. Immerhin aber habe sich die Stadt grundsätzlich auf den Weg gemacht in Richtung Digitalisierung und elektronische Akte, betont Tobias Schneider mit Verweis auf die in diesem Jahr geschaffene Vollzeitstelle für eine Digitalisierungsbeauftragte, die zum 1. November mit Carina Steinert besetzt wird.

Vermutlich wird sie zunächst nur wenig mit Christian Altena zu tun haben, dessen Herausforderung für die kommenden Jahre im analogen Bereich liegen wird. In diesem habe er sehr gute Kontakte. „Wir haben ein Netzwerk zwischen den von der Flut betroffenen Archiven geschaffen“, berichtet er. „Und es gibt eine enge Zusammenarbeit mit dem Kölner Stadtarchiv, das eine ausgesprochene Expertise hat.“