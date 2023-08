Dramatischer Sanierungsstau : Stadt Stolberg bestätigt drohenden Abriss von drei großen Schulen

Der Schein trügt: Dem schön im Grünen auf der Liester gelegenen Goethe-Gymnasium in Stolberg droht der Abriss. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Die Versäumnisse der Vergangenheit holen die Stadt Stolberg in der Gegenwart ein. Und das mit voller Wucht. Drei Schulen droht der Abriss und dem städtischen Haushalt deshalb eine enorme Belastungsprobe.

„In den nächsten Jahren wird es drei große Schulprojekte geben“, sagt Tobias Röhm. Er könnte aber auch sagen: „In den nächsten Jahren müssen drei große Schulen abgerissen werden.“ Doch so weit will der Erste und Technische Beigeordnete der Stadt Stolberg nicht gehen – zumindest noch nicht.

Die Situation an den drei betroffenen Einrichtungen – Goethe-Gymnasium, Förderschule Talstraße und Grundschule Bischofstraße – ist laut Röhm nahezu identisch: „Die baulichen Strukturen und die räumlichen Gegebenheiten sind mangelhaft.“ Das sei das Resultat eines enormen Sanierungsstaus, der in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entstanden sei. Behoben werden kann er möglicherweise nur mit brachialen Mitteln.

Ob es so kommt, wird sich voraussichtlich bis zum Jahresende entscheiden. Dann soll es eine Antwort auf die Frage geben, die der Beigeordnete so formuliert: „Können wir die Gebäude mit einer umfangreichen Sanierung retten, oder müssen wir sie abreißen und neu bauen?“ Tobias Röhm bestätigt damit auch offiziell, was der CDU-Fraktions- und Parteivorsitzende Jochen Emonds bereits Ende Juli im Gespräch mit unserer Zeitung als Szenario aufgezeigt hatte.

Dass es einen akuten Handlungsbedarf gibt, ist schon seit langer Zeit bekannt. Zunächst am Goethe-Gymnasium und später auch an der Talstraße hat die Verwaltung deshalb sogenannte Nutzerbedarfsanalysen in Auftrag gegeben. Die Grundschule Bischofstraße soll in wenigen Wochen folgen. Bei diesen Analysen geht es darum, welche Raumbedarfe und welche Organisationsstrukturen die Schulen für die Umsetzung eines modernen pädagogischen Konzeptes benötigen. „Die Ergebnisse liegen in den ersten beiden Schulen als Planungsgrundlage vor. Im nächsten Schritt wird es nun darum gehen, die Optionen Sanierung und Neubau unter räumlich-organisatorischen und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu prüfen“, erläutert der Beigeordnete. Auch dafür soll ein externes Büro herangezogen werden.

Im einen wie im anderen Fall steht den Schulgemeinschaften ein langer Ausnahmezustand bevor. „Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit den Vertretern der Schulen und auch mit den Trägern des offenen Ganztages in einem regelmäßigen Austausch sind“, betont Michael Ramacher. „Wir wollen allen Beteiligten die Sorge nehmen, dass es für sie bald ein Lernen zweiter Klasse geben könnte.“

Deshalb habe man, so der Beigeordnete für Jugend, Schule und Soziales, mit den Verantwortlichen in den vergangenen Wochen auch Besichtigungsfahrten unternommen, um sich bereits existierende Schulgebäude anzuschauen. Für das Goethe-Gymnasium wurden Einrichtungen in Aachen angesteuert, mit einer Delegation der Grundschule Bischofstraße ging es derweil nach Köln. „Wir haben uns dort Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb zeigen lassen, aber auch Interimslösungen.“

Die Förderschule Talstraße gilt nach Informationen unserer Zeitung als erste Kandidatin für einen Abriss und Neubau. Das Gebäude ist in einem sehr desolaten Zustand. Foto: MHA/Michael Grobusch

Diese müssten unabhängig von der Frage nach Sanierung oder Abriss ins Auge gefasst werden, stellt Tobias Röhm klar. Denn nicht überall sei eine (abschnittsweise) Sanierung im Bestand und bei laufendem Schulbetrieb möglich. An der Bischofstraße kann diese Variante bereits jetzt ausgeschlossen werden, sagt Röhm, „Dort ist das definitiv nicht möglich.“ Die Büsbacher Grundschule sei mit rund 300 Schülerinnen und Schülern die größte im Stadtgebiet und habe zudem mit 80 Prozent eine ausgesprochen hohe Teilnahmequote in der Offenen Ganztagsschule, nennt Michael Ramacher wesentliche Argumente. „Und auch mit Blick auf die Arbeitssicherheit auf der Baustelle und den erforderlichen Platz wird es keine andere Möglichkeit geben, als den Schulbetrieb komplett auszulagern“, fügt sein Kollege hinzu.

Und zwar ortsnah, wie die beiden Beigeordneten betonen. Nach längerer Suche nach einem geeigneten Standort und Grundstück sei man mittlerweile fündig geworden: An diesem Dienstag soll der Stadtrat über den Erwerb von Teilen des Prym-Parkplatzes an der Finkensiefstraße entscheiden und dafür rund 1,2 Millionen Euro bereitstellen.

Im Vergleich zu den zu erwartenden Kosten für die Sanierung oder den Abriss und Neubau der drei maroden Schulen ist dieser Betrag allerdings fast schon vernachlässigbar. Ins Detail gehen möchten Tobias Röhm und Michael Ramacher zwar noch nicht. Sie bestätigen aber, dass mit einem „dreistelligen Millionenbetrag“ zu rechnen sei und sie davon ausgehen, dass für das Goethe-Gymnasium die höchste Summe benötigt werden wird.

Erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass alle drei Schulen nicht von der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 betroffen waren und sie deshalb auch nicht im rund 225 Millionen Euro schweren Wiederaufbauplan für die von der Flut zerstörte oder beschädigte städtische Infrastruktur berücksichtigt sind.

„Wir schaffen mit den Investitionen aber einen Gegenwert“, hält Tobias Röhm die Finanzierung trotz der angespannten Haushaltslage der Stadt Stolberg für machbar und vertretbar. Auch wenn die Sache, wie Michael Ramacher einräumt, angesichts stark gestiegener Zinsen einen Haken hat: „Der Schuldendienst landet natürlich im Haushalt.“

Das gilt im Übrigen auch für die Container, in die die Schulen jeweils während der Sanierung oder des Neubaus ziehen sollen. In der Verwaltung gibt es offenbar einen deutliche Tendenz in Richtung Kauf – aus wirtschaftlichen Gründen. Damit würde Stolberg einen anderen Weg wählen als Eschweiler. Die Nachbarstadt hatte sich – allerdings unter den Eindrücken der Flut und unter massivem Zeitdruck – dazu entschlossen, sowohl für die Willi-Fährmann-Schule (auf dem Gelände des alten Indestadions) als auch für die Realschule Patternhof (auf dem Drieschplatz) gemietete Container aufzustellen. Die schlagen in der Summe mit mindestens sechs Millionen Euro zu Buche, können aber im Gegensatz zu Stolberg über den Wiederaufbauplan abgerechnet werden.

Bereits jetzt steht fest: Eine Sanierung im Bestand ist in der Grundschule Bischofstraße alleine schon aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich. Deshalb sollen Schülerschaft und Kollegium vorübergehend in Container umziehen. Foto: MHA/Michael Grobusch