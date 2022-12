Kupferstädter Weihnachtstage : Shitstorm nach Weihnachtsaktion für ukrainische Flüchtlingskinder

Die Kupferstädter Weihnachtselfen thematisieren in ihrem aktuellen Märchen Ausgrenzung und Hass. Jetzt wird ihnen selbst Ausgrenzung vorgeworfen. Foto: Petra Künstler​

Stolberg Nach einer kurzen Aktion für ukrainische Kinder werden die Kupferstädter Weihnachtselfen auf Facebook scharf angegangen. Der Vereinsvorsitzende ist immer noch fassungslos.

In ihrem aktuellen Märchen „Die Macht der Weihnacht“ positionieren sich die Kupferstädter Weihnachtselfen gegen Ausgrenzung und Hass. Nun wird dem Kulturverein City Starlights aus Stolberg, dessen Mitglieder im Advent in die Rollen von Elfen schlüpfen, selbst Ausgrenzung vorgeworfen, und die Ehrenamtler werden in den Sozialen Netzwerken massiv angefeindet. Was ist passiert?

„Wir haben bei den City Starlights angefragt, ob wir am Freitag die Bühne auf dem Kaiserplatz für eine kleine Weihnachtsaktion nutzen können, und ob die Weihnachtselfen die Aktion für 70 aus der Ukraine geflüchtete Kinder unterstützen“, berichtet Julia Förster von der ehrenamtlichen Hilfsinitiative, die auch schon den ehemaligen Kleiderladen in Mausbach betrieben hat und Ausflüge und Freizeitaktionen für Mädchen und Jungen aus der Ukraine organisiert. „Wir haben selbstverständlich zugesagt, aber darauf hingewiesen, dass wir ab 17.45 Uhr mit unserem täglichen Programm beginnen“, erklärt Marcel Künstler, Vorsitzender der City Starlights.

So begann die Weihnachtsaktion für die geflüchteten ukrainischen Kinder um 17 Uhr mit einem Dolmetscher. „Wir haben zuvor durchgesagt, dass eine spezielle Aktion folgt und wir dann wie gewohnt mit unserem Programm für alle beginnen, so wie es an unserer Bühne und auch im Flyer der Kupferstädter Weihnachtstage steht“, sagt Künstler. Drei Mädchen hätten ein Weihnachtslied in ukrainischer Sprache gesungen, und der Weihnachtsmann aus den Reihen der Elfen habe Süßigkeiten an die ukrainischen Kinder verteilt, die die Frauen aus dem ehemaligen Kleiderladen mitgebracht hatten.

„Es gab so viel Schokolade, dass auch viele Stolberger Kinder beschenkt werden konnten“, sagt Künstler. „Die Aktion hat den Kindern sehr viel Freude bereitet und keine 30 Minuten gedauert, so dass wir pünktlich mit unserem Weihnachtsprogramm begonnen haben“, resümiert der Vorsitzende im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nach dessen Abschluss sei die Stimmung der Kupferstädter Weihnachtselfen jedoch in ungeahnte Tiefen gestürzt. „Einer unserer Jugendlichen aus dem Verein hat Facebook geöffnet. Mit Tränen in den Augen kam er zu mir und sagte: ,Die hassen uns, weil wir ukrainischen Kindern geholfen haben'. Was wir dann alles lesen mussten, ist schockierend.“

In einer Stolberger Facebook-Gruppe mit mehr als 12.000 Mitgliedern hatte eine Frau sich beschwert, dass ihr Enkelkind nicht zum Weihnachtsmann gedurft habe, da dieser zu diesem Zeitpunkt nur für ukrainische Kinder „im Einsatz“ gewesen sei. Was dann folgte, nennt man heutzutage einen Shitstorm. Während in der Ukraine Krieg herrscht, postet eine Nutzerin: „Armes Deutschland“. Ein weiterer Nutzer schreibt wörtlich: „Das kommt davon, dass wir uns alles gefallen lassen. Das wird noch besser“.

Der nächste Nutzer könnte sich übergeben, „wenn ich so was höre“. Ein Weihnachtsmann nur für ukrainische Kinder sei „auch rassistisch“, meint eine Kommentatorin. Weitere sehen „alle anderen Kinder ausgegrenzt“, und ein „Lösungsvorschlag“ lautet, die Weihnachtsaktion für die geflüchteten Kinder hätte „fernab der Öffentlichkeit“ stattfinden sollen.

Marcel Künstler war entsetzt – und schrieb eine Gegendarstellung, um die Situation zu erklären. Doch die rief weitere Kommentare hervor. Nur ein Bruchteil davon sei sachlich, bemängelt der Vereinsvorsitzende. Ein Großteil hingegen kritisiere „die Veranstalter“, weil sie „Kinder ausgegrenzt“ hätten. Von „einem Armutszeugnis der Veranstalter“ und einer „Schweinerei“ ist die Rede. „Krieg hin oder her – so was geht gar nicht“, wird gepostet, die Veranstalter sollten sich schämen und „in Grund und Erdboden versinken“. Eine Forderung ist, „die Veranstalter rauszuschmeißen“, und es heißt: „So welche Leute dürfen nicht mehr auftreten.“ Das Verhalten der Veranstalter sei „nicht zu glauben“, das „allerletzte“ und „erbärmlich“. „Es reicht mir langsam mit der Ukraine, wenn man so mit unseren Kindern umgeht“, wird gepostet.