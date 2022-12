Hunderte Anzeigen : Shishabars bei Kontrollen in Aachen und Stolberg im Fokus

Am Donnerstagabend kontrolliert die Polizei in Aachen und Stolberg unter anderem Shishabars. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Stolberg/Aachen Mit Schwerpunkteinsätzen in der Städteregion will die Polizei für mehr Sicherheit sorgen. Die Bilanz zur Aktion am Donnerstagabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei Schwerpunkteinsätzen der Polizei und der Ordnungsämter in der Städteregion Aachen sind am Donnerstagabend mehrere Anzeigen gefertigt worden.

Insgesamt seien bei den Einsätzen in Aachen, Stolberg und Eschweiler 1800 Fahrzeuge und 87 Menschen kontrolliert worden, teilte Kathrin Goebels auf Anfrage am Freitagmorgen mit. Demnach wurden 216 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten erstellt, bei 203 davon handelt es sich um Verkehrsverstöße. Hinzu kommen 17 Strafanzeigen.

Die Kräfte waren in der Aachener Innenstadt, unter anderem im Reichsweg und auf der Heinrichsallee unterwegs. In Stolberg fokussierten sich die Beamten auf den Stadtteil Mühle. Sowohl in Aachen als auch in Stolberg seien Shishabars kontrolliert worden, sagte Goebels. Insgesamt stellten die Beamten demnach vier Glücksspielautomaten sicher, die unerlaubt betrieben worden waren. Das Ordnungsamt habe zusätzlich mehrere Kilogramm unversteuerten Tabak beschlagnahmt und diverse Verstöße gegen das Nichtrauchergesetz festgestellt.

Auch in Eschweiler waren die Behörden unterwegs. Dort jedoch vornehmlich zwecks Verkehrskontrollen in der Eisenbahnstraße. Laut Mitteilung der Polizei fiel dabei vor allem ein gefälschter Stempel in einem Fahrzeugschein auf. Dieser habe eine Hauptuntersuchung bescheinigt, die es offensichtlich nie gegeben hat. Der Autofahrer musste den Wagen stehen lassen, die Halterin muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten.

Der Schwerpunkteinsatz begann gegen 19 Uhr und endete gegen 2 Uhr in der Nacht zu Freitag. Wie viele Kräfte insgesamt beteiligt waren, wollte Goebels aus einsatztaktischen Gründen nicht sagen. Ihr Fazit: „Jede Kontrolle und jede Anzeige ist ein Schritt in die richtige Richtung. Schwerpunkteinsätze wie diese stärken das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung.“ Die Polizei Aachen kündigt an, auch weiterhin in Zusammenarbeit mit Kommunen Kontrollen durchzuführen.

(kit)