Schwere Vorwürfe : Sexueller Missbrauch in der Kita? Ermittlungen in Stolberg

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, nachdem Eltern Strafanzeige gegen einen 17-jährigen Praktikanten erstattet haben. Ihm wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Foto: MHA/Sonja Essers

Exklusiv Stolberg Die Vorwürfe sind noch diffus, doch sie wiegen schwer: Ein Praktikant soll sich in einer städtischen Kita in Stolberg an einem Kind oder möglicherweise sogar mehreren Kindern vergangenen haben.