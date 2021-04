Straßensperrungen und Geschrei : SEK-Einsatz in Stolberg-Gressenich endet glimpflich

SEK-Einsatz in Stolberg-Gressenich endet glimpflich

Bei einem Polizeieinsatz in Stolberg-Gressenich wurden am Abend Straßen gesperrt. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Stolberg Im Stolberger Stadtteil Gressenich ist es am Sonntagabend zu einem SEK-Einsatz gekommen – eine Vorsichtsmaßnahme, die ein glückliches Ende hatte, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Zeugen hatten am Sonntagabend von dem Einsatz eines Sondereinsatzkommandos (SEK) in Stolberg-Gressenich berichtet. Mehrere Straßen waren abgesperrt worden, Geschrei war zwischen der Straße Ellerberg und Bergerhof zu hören gewesen.

Ein Sprecher der Polizei teilte am Montagmorgen mit, dass die Beamten wegen einer Suizidankündigung eines Mannes ausgerückt waren. Weil der Stolberger der Polizei bekannt war, entschied man sich, das SEK ausrücken zu lassen – „eine Vorsichtsmaßnahme“, sagte der Sprecher.

Der Mann trafen die Einsatzkräfte nicht in seiner Wohunung an, konnten aber später Kontakt zu ihm herstellen – und den Einsatz zu einem glücklichen Ende führen: Der Stolberger begab sich in psychiatrische Behandlung.