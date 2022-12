Polizeikontrollen : Schwerpunkteinsatz gegen Drogenhandel und Gewaltdelikte in Stolberg

Am Donnerstagabend kam es in Aachen und Stolberg zu sogenannten Schwerpunktkontrollen der Polizei. Dieses Mal im Fokus der Beamten: Drogen und Gewaltdelikte. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Stolberg/Aachen In Stolberg und Aachen kontrolliert die Polizei am Donnerstagabend vor allem Spielhallen, Shisha-Bars und öffentliche Plätze. Eine Bilanz des Einsatzes will sie am Freitag präsentieren.