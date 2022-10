Hubschrauber im Einsatz : Schwerer Arbeitsunfall an der alten Bürgermeisterei in Mausbach

Bei den Bauarbeiten an der alten Bürgermeisterei in Stolberg hat es einen Arbeitsunfall gegeben (Foto von August 2022). Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Im Stolberger Stadtteil Mausbach sind am Freitagmittag zwei Personen schwerstverletzt worden, als sie bei Arbeiten an der alten Bürgermeisterei mehrere Meter in die Tiefe stürzten.