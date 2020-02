Kostenpflichtiger Inhalt: Vor 50 Jahren in Stolberg und Eschweiler : Schnee, Blumen und „Schweißer Alfred“

Foto: grafik

Stolberg/Eschweiler Auch vor 50 Jahren wurde schon Valentinstag gefeiert. Und Alkohol am Steuer war wohl für einige normal. Das stand vor 50 Jahren in Stolberg und Eschweiler in der Zeitung.