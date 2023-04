Zukunft ungewiss : „Schlimmstenfalls wird es die Arbeiterwohlfahrt nicht mehr geben“

Manfred Steffens, der sich als Vorsitzender zurückziehen will, fürchtet gemeinsam mit seinen Kolleginnen Beatrix Deuster (r.) und Maritta Koll um die Zukunft der Arbeiterwohlfahrt in Stolberg. Foto: MHA/Michael Grobusch

Interview Stolberg Nach zwölf Jahren will sich Manfred Steffens als Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Stolberg zurückziehen. Doch nicht nur deshalb macht sich der 74-Jährige große Sorgen um die Zukunft des Ortsvereins.

Seit dem 7. Oktober 2022 hat die Arbeiterwohlfahrt Stolberg wieder ein Büro. In der Sonnentalstraße 2 können Kunden und Mitglieder des Sozialverbandes seitdem mit ihren Ansprechpartnern in persönlichen Kontakt treten. Wirklich glücklich macht das Manfred Steffens aber nicht. Doch das ist längst nicht die einzige Sorge des scheidenden Vorsitzenden, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sehr offen berichtet.

Steffens: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt die Vereinbarung mit der Stadt Stolberg, dass diese uns Räume zur Verfügung stellt. Das hier in der Sonnentalstraße ist jetzt auch nur eine Notlösung, die bis Ende 2024 begrenzt sein soll. Ich würde aber am liebsten möglichst schnell hier wieder weg.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zum Bildungs- und Teilhabegesetz am 1. Januar 2011 endete diese besondere Förderung, die Finanzierung des Mittagsessens wurde nunmehr vom Staat übernommen. „Ich habe mir dann den Kopf zerbrochen, welches Nachfolgeprojekt man starten könnte. Am Ende sind es die ‚Erlkids‘ geworden,“ erinnert sich Manfred Steffens. Seit mittlerweile zwölf Jahren organisiert die Arbeiterwohlfahrt nun mit Hilfe von Sponsoren „Erlebnistage für Kinder von Alleinerziehenden“.

Neben der Hilfe im Haushalt und der sozialen Beratung und Betreuung hat die Arbeiterwohlfahrt in Stolberg in den vergangenen Jahren weitere Schwerpunkte gesetzt – und dabei zwei Erfolgsmodelle entwickelt.

Steffens: Ich sage das jetzt einfach mal so, wie es ist und war: Von allen AWO-Ortsvereinen waren wir in Stolberg mit weitem Abstand am meisten betroffen von den Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe. Bei uns ist alles kaputtgegangen, wir haben einen Totalschaden erlitten. Dennoch hat sich in der gesamten Zeit, in der wir von zu Hause gearbeitet haben, niemand von der Geschäftsführung des Kreisverbandes gemeldet. Deshalb ist unser Verhältnis derzeit weder gut noch intensiv.