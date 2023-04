Bauarbeiten beginnen : Sanierung des Steinwegs dauert länger als geplant

Die ersten Arbeiten für die Sanierung des Steinwegs haben begonnen: Bei sogenannten Suchschachtungen sollen die vorhandenen Leitungen ausfindig gemacht werden. Foto: MHA/Caroline Niehus

Stolberg Die Bauarbeiten zur Flutsanierung des Steinwegs in der Stolberger Innenstadt haben am Dienstag begonnen. Weil gleichzeitig die Versorgungsleitungen erneuert werden sollen, wird die Maßnahme deutlich länger dauern.

Dass im Steinweg in der Stolberger Innenstadt gearbeitet wird, ist seit der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 nichts Ungewöhnliches. Immer noch säumen Fahrzeuge von verschiedenen Handwerksbetrieben die Straße. Neu ist allerdings, dass auch am Steinweg selbst gearbeitet wird. Bis jetzt gleicht er einem Flickenteppich, die massiven Schäden nach der Flut waren nur provisorisch behoben worden. Am Dienstag ist nun der Startschuss für die Sanierung gefallen.

Wirklich auffällig war das für Passanten nicht, denn bis auf die Baustellencontainer am Kaiserplatz und einen Bagger am oberen Ende war noch nicht viel zu sehen. Nach Aussage der zuständigen Baufirma sind rund 15 Stellen markiert worden, an denen zunächst sogenannte Suchschachtungen vorgenommen werden. Mithilfe dieser Vorgehensweise sollen die bereits verlegten Leitungen ausfindig gemacht werden, was für die Neuaufteilung des Straßenuntergrundes von Bedeutung ist.

Dass bei den Bauarbeiten überhaupt neue Versorgungsleitungen eingezogen werden, steht erst seit Anfang des Jahres fest, wie Tobias Röhm berichtet: „Im Zuge der Planungen haben wir die Unternehmen kontaktiert, um deren Bedürfnisse abzufragen. Die Regionetz hat uns zurückgemeldet, dass die Gas- und Stromleitungen im Steinweg sanierungsbedürftig sind.“ Der Erste und Technische Beigeordnete der Stadt Stolberg teilt außerdem mit, dass die Hausanschlüsse an den Abwasserkanal erneuert werden müssten.

Aus diesem Grund sei entschieden worden, die Sanierung der Leitungen mit der Sanierung der Oberfläche zu verbinden. „Das ist absolut notwendig und sinnvoll. Denn andererseits müssten wir im Laufe der kommenden Jahre unsere hochwertige Natursteindecke nochmal aufreißen“, erläutert Röhm und fügt hinzu: „Das wäre fahrlässig, also packen wir jetzt alles komprimiert an.“

Das habe aber natürlich „deutlichen Einfluss“ auf die Bauzeit, die entsprechend länger werde. „Wir gehen von einer Gesamtbauzeit von gut anderthalb Jahren aus. Ende 2024 sollte der Steinweg fertig sein“, wirft der Beigeordnete einen Blick in die Zukunft. Die Maßnahme werde weiterhin in Abschnitten von der Burgstraße bis zum Kaiserplatz geplant, in denen jeweils zuerst die Hausanschlüsse und dann die Versorgungsleitungen verlegt werden, gefolgt von der Herstellung der Natursteinpflasterdecke.