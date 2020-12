Neue Perspektiven : Sanierung des Goethe-Gymnasiums soll oberste Priorität erhalten

Es gibt viel zu tun: Das Goethe-Gymnasium in Stolberg muss dringend saniert und erweitert werden. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Bei diesem Thema gibt es offenbar keine zwei Meinungen: Das Goethe-Gymnasium in Stolberg muss und soll in naher Zukunft saniert und erweitert werden.

Der Starkregen im September hat das Fass sprichwörtlich zum Überlaufen gebracht. Buchstäblich sind an diesem denkwürdigen Spätsommertag Teile des Goethe-Gymnasiums in Stolberg vollgelaufen. Nicht meter-, aber knöchelhoch. „Wir haben ernsthaft überlegt, die Feuerwehr zu alarmieren“, hegt Bernd Decker ungute Erinnerungen daran, dass nicht nur das wieder einmal undichte Dach der Schule am Lerchenweg, sondern zusätzlich auch noch defekte Fallrohre dafür sorgten, dass Flure und Klassenräume im Obergeschoss geflutet wurden. Auch ins Sekretariat und in das Pädagogische Zentrum bahnten sich die Wassermassen ihren Weg. „Und von der Decke sind aufgeweichte Paneelen gefallen“, berichtet der Schulleiter weiter.

Probleme gibt es aber auch bei trockenem Wetter. Zum Beispiel mit den Fenstern – was in Corona-Zeiten besonders schwer ins Gewicht fällt. Denn seit dem Ausbruch der Pandemie zählt regelmäßiges Lüften zu den obersten Geboten. „Aber viele Fenster in unserem Gebäude haben keine Griffe mehr und sind mit Winkeln und Schrauben fixiert“, weiß Bernd Decker. Klassen- und Fachräume seien davon ebenso betroffen wie das Lehrerzimmer.

Und dann wäre da noch die marode Haustechnik. „Wir schaffen es kaum, die Aula zu heizen. In vielen Räumen ist zudem Zugluft zu spüren“, berichtet der Schulleiter. „Und auf der anderen Seite gibt es Klassen, die sind völlig überheizt.“ Für Bernd Decker steht fest: „Hier geht es nicht um Kosmetik, sondern um die Substanz.“ Und: „Der Leidensdruck ist hier ganz real und Tag für Tag spürbar.“

Das wissen auch die Spitzen der neuen Koalition von CDU, Grünen und FDP. Sie sehen akuten Handlungsbedarf und stellen fest, dass sich die Verhältnisse am „Goethe“ zügig ändern müssen. „Die Sanierung des Goethe-Gymnasiums wird mit höchster Priorität versehen“, kündigt CDU-Fraktions- und Parteichef Jochen Emonds gegenüber unserer Zeitung an und ergänzt: „Es kann nicht sein, dass in einem Gymnasium unserer Stadt die Fenster mit Spax-Schrauben gesichert werden müssen, damit sie nicht rausfallen.“

„Planungsphase 0“

Eine Perspektive sollen die Ergebnisse der sogenannten „Planungsphase 0“ bieten. In dieser haben Mitarbeiter eines Aachener Architektenbüros das Goethe-Gymnasium unter die Lupe genommen, eine Bestandsaufnahme gemacht und die Bedarfe für die Zukunft ermittelt. „Es hat viele Gespräche und Rundgänge sowie drei Workshops gegeben“, zeigt sich Bernd Decker angetan. „Die Fachleute haben zunächst einmal ein abstraktes Raummodell erstellt, das sich eher an den inhaltlichen Bedürfnissen und weniger an den baulichen Gegebenheiten orientiert.“ Dies müsse nun in der nächsten Phase in einen konkreten Plan überführt werden. Klar sei aber schon jetzt, dass nicht nur eine Sanierung erforderlich sein wird, sondern auch eine erhebliche Erweiterung – nicht zuletzt auch wegen der Rückkehr zum Abitur in 13 Jahren (G 9). Bernd Decker geht von „mehreren Hundert Quadratmetern zusätzlicher Fläche“ aus.

Neue Perspektiven für das Goethe-Gymnasium: Dass sich in seiner Schule in nicht allzu ferner Zukunft baulich etwas tun soll, freut Leiter Bernd Decker. Foto: MHA/Michael Grobusch

Darüber wollte die Schulleitung eigentlich schon mit den Verantwortlichen aus dem Rathaus gesprochen haben. Aber wegen der Corona-Pendemie und einiger Quarantäne-Fälle in der Verwaltungsspitze musste die Runde vertagt werden. Aufgeschoben soll in diesem Fall aber nicht aufgehoben sein: Anfang des nächsten Jahres wird ein neuer Versuch gestartet.

Die Ankündigung der neuen Koalition, da greift Patrick Haas auf Anfrage unserer Zeitung dem Austausch schon mal vor, könne er nur unterstreichen. „Denn damit übernehmen CDU, Grüne und FDP die Meinung der Verwaltung“, stellt der Bürgermeister fest. „Dass Allerwichtigste ist zweifellos die Sanierung des Goethe-Gymnasiums.“

Doch die Verwaltung wolle die Betrachtung und Planung nicht auf diese eine Schule beschränken. Haas spricht vom „Campus Liester“ und verweist auf die benachbarte Gesamtschule, das Hallenbad und auf das gerade erst modernisierte Stadion Glashütter Weiher. „In diesem Bereich gibt es Gebäude, aber auch Brachflächen, die genutzt werden könnten, und Verkehrswege“, gibt der Bürgermeister zu bedenken und betont: „Wir haben in diesem Jahr nicht ohne Grund mit der Mobilitätswoche auf der Liester angesetzt.“

Es könnte sich also bald einiges tun – auch, aber nicht nur am Goethe-Gymnasium.