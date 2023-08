Burg Stolberg : Restaurantbetrieb wird eingestellt – vorerst

Serkan Sistermanns stellt den Restaurantbetrieb in der Stolberger Burg vorerst ein. Foto: grafik

Stolberg Sanierungsarbeiten und Personalmangel veranlassen Serkan Sistermanns dazu, seinen Restaurantbetrieb in der Burg Stolberg einzustellen. Die Schließung soll aber nicht für immer sein. Zudem bleibt der Eventbetrieb bestehen. Und an anderen Standorten bietet er auch weiterhin Speisen an.

Dass der Restaurantbetrieb in der Burg Stolberg zum 28. August eingestellt wird, verkündete Serkan Sistermanns bereits am Wochenende. „Aber wir schließen nicht für immer“, betont der Gastronom nun auf Nachfrage unserer Zeitung. Wenn die Arbeiten in der Burg abgeschlossen sind, sei er gerne bereit, sein Bistro wiederzueröffnen.

Wie die Stadt Stolberg meint, betreffe die Baustelle das Restaurant nicht direkt. Das sieht Sistermanns aber anders: „Die Besucher bleiben natürlich weg, wenn sie nicht in die Burg können. Die Torburg ist nicht fertig, also fällt auch der Tourismus weg. Indirekt sind wir also sehr wohl betroffen.“ Neben den Sanierungsarbeiten seien außerdem Personalengpässe ein großes Problem. „Das gehen wir aber aktiv an und weisen in jeglichen Blättern auf unsere Personalsuche hin“, sagt Sistermanns.

Wegen der bevorstehenden Schließung stehe noch ein Gespräch mit der Stadt an. „Wir sind jetzt aber nicht im Streit“, betont der Gastronom. „Das betrifft meine Beziehung zur Stadt in keiner Weise, da ist alles in Ordnung.“

Bei Veranstaltungen in der Burg an Wochenenden habe der Betreiber zudem noch alle Hände voll zu tun. „Es geht nur um das laufende Geschäft im Restaurant, das ich eben nicht in der gewohnten Qualität gewährleisten kann.“ Beim Herbstfest der Stadt, in der Museumsnacht oder etwa auf dem Weihnachtsmarkt werden Sistermanns und seine Speisen weiterhin vertreten sein.

Nach Angaben der Stadt befinden sich die Bauarbeiten auf der Zielgeraden und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. „Wenn dem so sein wird, werden wir auch die Küche in der Burg wieder aktivieren“, verspricht der Betreiber, der kein Problem im Konzept seines Restaurants sieht. „Ich werde weiterhin die gewohnte rustikale Speisekarte anbieten – das kommt gut bei den Gästen an.“