Überraschender Schritt : Sistermanns stellt Restaurantbetrieb auf der Stolberger Burg ein

Auf dem Parkplatz am Faches-Thumesnil-Platz an der Stolberger Burg stehen Transporter von Bauunternehmen. Sie sind aktuell vor allem auf dem unteren Burghof tätig, wo ein Glaskubus installiert werden soll. Foto: MHA/Najoua Taleb

Stolberg Ende nächster Woche ist Schluss – zumindest vorerst. Dann wird Serkan Sistermanns das Restaurant auf der Burg Stolberg schließen. Der Schritt kommt überraschend und hat offenbar mehrere Gründe.

Man könnte sagen, dass die Geschichte von Serkan Sistermanns und der Stolberger Burg noch nie unter einem wirklich guten Stern gestanden hat. Zum 1. Januar 2019 ist der Gastronom als Pächter eingestiegen und hat zunächst einmal einiges an Arbeit und Zeit in die Renovierung der Räume im Erdgeschoss investiert. Viel Freude hatte er an dem neu hergerichteten Lokal allerdings nicht. Denn mit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie im Frühjahr 2020 wurden alle Pläne für das Restaurant und das Event-Geschäft ziemlich schlagartig hinfällig.