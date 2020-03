Land unter : Regen füllt Bäche und Talsperren in Stolberg

Stolberg Der anhaltende Regen der vergangenen Tage füllt nicht nur Bäche und Talsperren, sondern sorgt auch für Land unter auf manchem Weg, so wie hier auf dem Broichweidener Weg hinter Forsthaus Weiden im Einzugsgebiet des Saubachs.

Die vom Wasserverband Eifel-Rur betriebene Wehebachtalsperre in Schevenhütte ist mit etwa 15,7 Millionen Kubikmeter so voll wie fast nie. Das maximale Stauziel liegt bei gut 25 Millionen Kubikmeter. Mit 200 Liter pro Sekunde liegt die Abgabe an den Wehebach an der oberen Grenze, 3.63 Kubikmeter / Sekunde fließen in die Talsperre.