An Bahnübergang : Radfahrer kollidiert in Stolberg mit Zug

Am Freitagmorgen ist es an einem Bahnübergang zum Zusammenstoß eines Fahrradfahrers mit einem Zug gekommen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Stolberg Bei einem Unfall mit einem Zug ist am Freitagmorgen ein Radfahrer verletzt worden. Er hatte einen Bahnübergang an der Steinbachstraße in Stolberg überqueren wollen.