Ausbau geplant : Radfahren soll in Stolberg sicherer werden

An der Eisenbahnstraße (unser Bild) ist ebenso ein neuer Radweg geplant wie zwischen Werth und Gressenich sowie in Mausbach. Foto: Dirk Müller​

Stolberg Zum klimafreundlichen Mobilitätskonzept gehören auch Radwege. Gleich drei neue sind im Stolberger Stadtgebiet geplant, und ein vierter kündigt sich an.

Nicht nur wegen der vielen steilen Anstiege ist das Stolberger Stadtgebiet für Radfahrer ein anspruchsvolles Terrain. An zahlreichen Stellen fehlen Radwege ebenso wie kombinierte Geh- und Radwege oder Fahrradstraßen. „Deshalb zielt das Integrierte klimafreundliche Mobilitätskonzept der Stadt Stolberg auch darauf ab, dass Radfahren attraktiver und vor allem sicherer wird“, erklärt der Erste und Technische Beigeordnete Tobias Röhm.

Für mehrere neue Wege für Radfahrer hat sich nun der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt (ASVU) ausgesprochen. In zwei Bereichen wird der Radverkehr „mitgedacht“, in einem steht er im Fokus, und ein vierter Bereich deutet sich an. In der Innenstadt soll ein neuer Radweg entstehen, wenn in der Talachse die Eisenbahnstraße erneuert wird. „Von der Einmündung Schneidmühle bis zur Heinrich-Heimes-Brücke soll der neue Radweg einseitig geführt werden und auf drei Metern Breite in beide Richtungen befahren werden können“, erklärt Jörg Veltrup, Abteilungsleiter Tiefbauplanung.

Die Eisenbahnstraße soll nach der Erneuerung mit 6,5 Meter Breite Kraftfahrzeugen genügend Raum für Begegnungsverkehr lassen und an beiden Seiten 1,7 beziehungsweise 1,8 Meter breite Fußgängerwege aufweisen. Um das Gesamtkonzept inklusive neuem Radweg zu realisieren, muss die Bushaltestelle Schneidmühle in Richtung Innenstadt zum Park-and-Ride-Parkplatz hin verschoben werden. Auch für Autofahrer soll sich die Situation verbessern, denn die Linksabbiegespur in die Schneidmühle bleibt erhalten. Zudem soll künftig aus der Schneidmühle auch das Rechtsabbiegen auf die Eisenbahnstraße möglich sein.

Auch zwischen Werth und Gressenich soll das Radfahren in Zukunft sicherer und komfortabler werden. Die neue rund 1,5 Kilometer lange Verbindung soll am südlichen Rand von Werth in der Verlängerung der Straße Am Kaltenborn beginnen. Auf vorhandenen Wirtschaftswegen ist ein drei Meter breiter kombinierter Geh- und Radweg geplant, der am Steinbruch Vygen entlang bis zur Kreuzung Hitzberg und dann bis zur Straße Auf der Eiche in Gressenich führt. Ab Friedhof Gressenich soll dann eine neue Fahrradstraße bis zum Supermarkt am Gressenicher Ortsrand führen.

Eine Querungshilfe soll dort die neue Fahrradstraße mit dem bereits vorhandenen Radweg an der Gressenicher Straße verbinden, so dass nahtlos von Werth über Gressenich bis nach Mausbach geradelt werden kann. Ebendort sei das Ziel eine durchgängige Radverkehrsführung zwischen den Radwegen an Gressenicher Straße und Kurt-Schumacher-Straße, erläutert Kathrin Buecker von der Abteilung Tiefbauplanung: „Von der Verwaltung wurden daher eine Machbarkeitsuntersuchung und ein Vorentwurf für eine Radverkehrsführung in der Ortsdurchfahrt der L12 mittels Schutzstreifen und einer alternativen, parallelen Führung über Wirtschaftswege entwickelt“.

Eine entscheidende Rolle spiele dabei die Umgestaltung des Markusplatzes. „Der Platz befindet sich an den drei Straßen Kurt-Schumacher-Straße, Markusplatz und Dechant-Brock-Straße, die einen in Mausbach wichtigen Verkehrsknoten darstellen“, erklärt Buecker. Und dieser Verkehrsknoten soll bald für Radfahrer, aber auch für Fußgänger und letztlich für alle Verkehrsteilnehmer sicherer werden. Dazu sollen neue Radwege und eine neue Ampel ebenso beitragen wie die Erweiterung des Tempo-30-Bereiches in die Dechant-Brock-Straße bis zur Einmündung Im Winkel.

Auch an die Leistungsfähigkeit des Knotens ist gedacht, denn der Verkehr soll, wenn auch langsam und vorsichtig, fließen. Weil die Verkehrsbelastung hoch ist und Busse teils an Haltestellen eben nicht nur kurz halten, sondern warten müssen, wird auf die ursprünglich geplanten Fahrbahnrandhaltestellen verzichtet. Stattdessen werden jetzt Busbuchten geplant, an denen der Verkehr vorbeifließen kann.