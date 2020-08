Außenseitersieg bei Rad-DM : Stolberger düpiert die Stars um Ackermann

Hohenstein-Ernstthal Dass der Top-Rennstall Bora-hansgrohe den deutschen Meistertitel unter sich ausmacht, schien eigentlich eine klare Sache. Doch im Sprint schlägt plötzlich Marcel Meisen aus Stolberg zu – ein ausgewiesener Querfeldein-Radprofi.

„Das war alles andere als einfach. Meine Teamkolleginnen haben viel für mich gearbeitet. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben“, sagte Brennauer, die bereits an diesem Montag bei der EM in Plouay im Einzelzeitfahren an den Start geht. „Das ist ein dichter Plan, aber ich habe mir die Strecke angeschaut. Ich weiß, was auf mich zukommt“, betonte die Zeitfahr-Weltmeisterin von 2014.