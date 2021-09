Das Kulturfestival „Stolberg goes Hochwasser-Hilfe“ hat nach zahlreichen Konzerten am Freitag- und Samstagabend in der Altstadt ein furioses Finale gefeiert: Mehr als 2000 Besucher erlebten am Sonntag auf dem Kaiserplatz die Konzerte von „Knallblech“ und den „Bläck Fööss“. Foto: Dirk Müller/MHA/Dirk Müller