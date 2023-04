Entwicklung der Stolberger Innenstadt : Private Initiativen setzen auf das „Bürgerkonzept Kupferstadt 2.0“

Diese Schaufenster zeigen die Folgen der Flutkatastrophe, aber auch Teile des bereits vorhandenen touristischen Potenzials, das Stolberg besser ausschöpfen könnte, wie Vertreter von SMS und Stolberg Nostrum finden. Foto: Dirk Müller

Stolberg Die Gesellschaft für Stadtmarketing und die Initiative Stolberg Nostrum stellen das „Bürgerkonzept Kupferstadt 2.0“ vor. Es geht um zahlreiche Impulse für die Entwicklung der Innenstadt.

Von Dirk Müller

Der Antrag gemäß Paragraf 24 der Gemeindeordnung NRW, der dem Stolberger Stadtrat zugestellt ist, hat es in sich. Man könnte leicht mehr als 40 Einzelanträge herauslesen, doch das „Bürgerkonzept Kupferstadt 2.0“ ist im Zusammenhang zu sehen, wie die Initiatoren betonen. Unterzeichnet ist das Gesamtkonzept von der Initiative Europa Nostra und der Gesellschaft für Stadtmarketing Stolberg (SMS).

2021 hatten Karl Schmeer und Wolter Braamhorst die Initiative gestartet, dass Stolberg sich bei der Bürgerbewegung Europa Nostra, die als das größte und repräsentativste paneuropäische Netzwerk für Kulturerbe gilt, als eine der sieben meist gefährdeten Kulturerbestätten Europas bewerben sollte. „Daraus ist der lokale Arm von Europa Nostra geworden, den wir inzwischen Stolberg Nostrum nennen. Die SMS hat uns von Beginn an unterstützt und tatkräftig geholfen“, betont Karl Schmeer.

Dabei ist es nicht geblieben, erklärt SMS-Sprecherin Marita Matousek: „Wir haben schnell festgestellt, dass wir auf dieselben Ziele hinarbeiten, kooperieren deshalb eng miteinander und wollen mit derselben Stimme sprechen.“ Die Idee, Kräfte zu bündeln und viele fundierte bürgerschaftliche Impulse zu sammeln, spiegelt sich auch im „Bürgerkonzept Kupferstadt 2.0“ wider, in dessen Anhang sich die Biologische Station ebenso als Unterstützer findet wie Scientists for Future Aachen, der Verein der Bewohner und Geschäftsleute zur Förderung der innerstädtischen Entwicklung Stolbergs „BEST“ und der Verein des Rheinischen Medizin- und Pharmazie-Museums Stolberg.

„Getragen wird das Bürgerkonzept natürlich auf von den Fachleuten von Europa Nostra, die uns an zwei Wochenenden in Stolberg besucht haben, und mit denen wir zudem online in regem Kontakt und Austausch stehen“, sagt Karl Schmeer. Für die Zukunft sehen Stolberg Nostrum und SMS Stolberg als Modellstadt und als Schaufenster der Euregio. „Mit euregionalen Spitzenprodukten, Handwerk und Kunsthandwerk“, sagt Schmeer, und Marita Matousek ergänzt: „Besonders in der Innenstadt brauchen wir eine gute Mischung.“

Gastronomie, Kultur, Aufenthaltsqualität, Geschichte, Dienstleister und Einzelhändler könnten einen ansprechenden Mix darstellen. „Dabei können auch einzelne Fabrik-Verkäufe die Attraktivität der Innenstadt steigern“, will Matousek sich noch nicht gänzlich von der Factory-City-Idee verabschieden. „Die können wir ja auch kleinteiliger denken.“ Schmeer greift ein Stichwort auf: „Es stimmt, dass viele leerstehende Ladenlokale klein sind. Das muss aber nicht zwingend ein Problem sein, denn es gibt auch Konzepte mit wenig Raumbedarf.“

Dass die Stadtverwaltung einen City Manager eingestellt hat, begrüßt Marita Matousek ausdrücklich: „Nur wäre es sicher wünschenswert, wenn diese Stelle nicht befristet an das Sofortprogramm Innenstadt gebunden wäre, sondern mindestens mittelfristig bestehen bliebe.“ Stolberg als Schaufenster der Euregio solle zudem auch eng mit dem Thema Bildung verknüpft sein. Das vom Verein „BEST“ angeregte Studierendenwohnheim am Mühlener Bahnhof ist dabei ein konkreter Bestandteil des Bürgerkonzepts.

Modellstadt könnte Stolberg etwa durch „City goes Nature“ werden. Unterthemen wären geschützte Arten in der Stadt, die Galmei-Vegetation, Stolberg als Schwammstadt und lebendige Vicht. Auch Stolberg als Solarstadt weist Modellcharakter auf. „Wir denken sowohl an Dächer als auch an Parkplätze und größere Freiflächen sowie an Parkhäuser“, führt Schmeer aus. SMS und Stolberg Nostrum sei bewusst, dass nicht alle Impulse des Bürgerkonzepts sofort umgesetzt werden können, „und schon gar nicht zeitgleich“, meint Schmeer.

Dennoch beinhalte das Bürgerkonzept Maßnahmen, die sehr wohl zeitnah und teils auch kostengünstig realisierbar wären. „Stolberg ist Ende März von Europa Nostra zu einer der sieben meistgefährdeten Kulturstätten Europas ernannt worden. Das heißt aber nicht nur, dass Stolberg gefährdet ist, sondern vor allem auch, dass es eine europaweit anerkannte Kulturerbestätte ist“, betont Karl Schmeer. „Dieses enorme Potenzial wird derzeit kaum genutzt.“

Karl Schmeer und Marita Matousek erläutern im Gespräch mit unserer Zeitung das „Bürgerkonzept Kupferstadt 2.0“, das Stolberg Nostrum und SMS jetzt dem Stadtrat zugestellt haben. Foto: Dirk Müller

Marita Matousek bekräftigt ebenfalls, dass bereits vorhandenes Potenzial rasch touristisch besser ausgeschöpft werden könne. Nicht nur weil die historische Altstadt und Stolbergs Natur vorhanden seien. „Mit dem Museum Zinkhütter Hof, dem Medizin- und Pharmazie-Museum, dem Museumssägewerk in Zweifall und bald wieder dem Museum in der Torburg haben wir vier Museen in Stolberg“, nennt Matousek ein Beispiel. „Und mit der Kupferhoflandschaft in unserem Bürgerkonzept könnte eine real-digitale Erlebnislandschaft dieses bildungs-touristische Standbein noch stärken und mit einem Museumskupferhof noch ein Freilichtmuseum entstehen“, fügt Schmeer hinzu.

„Es gibt in der Altstadt Kirchen, eine schöne Burg mit bald neuem touristischen Konzept. Stolberg bietet Konzerte, Kunstausstellungen und weitere Kulturveranstaltungen. Und in der Innenstadt gibt es Gastronomie, Geschäfte und Dienstleister“, zählt Matousek auf. Um mit dem bereits vorhandenen Potenzial auch touristisch punkten zu können, listet das Bürgerkonzept mehrere konkrete Punkte auf. Busse sollen in Altstadtnähe halten und in Innenstadtnähe parken können, am Halteplatz sollte mindestens ein saubere öffentliche Toilette zu finden sein.

Tagestouristen mit Pkw sollten Parkplätze deutlich länger als zwei Stunden nutzen können, Altstadt und Burg sollten vor und nach den Wochenenden von Reinigungskolonnen in präsentablen Zustand versetzt werden, was bisher selbst vor manchen Großveranstaltungen nicht erfolgt sei. Der Fahrzeugverkehr auf der Burgstraße sollte effektiver reduziert werden als bislang, auch Linienbusse sollten dort Schritttempo fahren. „Es muss auch nicht immer der größte Bus sein, in dem dann fünf Leute sitzen. Kleinere Linienbusse würden der Altstadt gerechter werden“, meint Karl Schmeer.