Frontalzusammenstoß in Stolberg : Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Frontalzusammenstoß in Stolberg

Nach einem Unfall auf der Kurt-Schumacher-Straße in Stolberg sucht die Polizei nach Zeugen. Foto: Polizei Aachen

Mausbach Nach einem Unfall mit einem Motorradfahrer in Stolberg am vergangenen Samstag sucht die Polizei nach Menschen, die zur Aufklärung des Geschehens beitragen können.

Am frühen Samstagabend kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße in Mausbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer hatte gegen 18.17 Uhr in Fahrtrichtung Mausbach ein Auto überholt. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto.