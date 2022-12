76-Jähriger droht mit Spielzeugwaffe : Polizei stellt Räuber in Stolberger Bäckerei

Die Polizisten haben den Tatverdächtigen in einer Bäckerei nahe des Tatorts festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Stolberg Ein Räuber ist am Sonntagnachmittag in einer Stolberger Bäckerei gestellt worden. Zuvor hat er einen Mann in einer Bankfiliale mit einer Schusswaffe bedroht und 10 Euro von ihm gefordert.

Wie die Polizei berichtet, waren zahlreiche Einsatzwagen am Sonntagnachmittag in die Wilhelm-Pitz-Straße im Stolberger Stadtteil Breinig gerufen worden. Der 76-jährige Tatverdächtige hatte in der dortigen Bankfiliale einen 35 Jahre alten Mann aus Stolberg angesprochen, plötzlich eine Schusswaffe gezogen und ihn zur Herausgabe von 10 Euro aufgefordert. Das Opfer händigte das Geld aus, verließ die Filiale und rief die Polizei.

Die Polizisten umstellten daraufhin die nahegelegene Bäckerei, in die der Tatverdächtige nach der Tat gegangen war. Er wurde mit Unterstützung der Bundespolizei festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Schusswaffe stellte sich als Spielzeugwaffe heraus.

Die Staatsanwaltschaft ordnete später die Entlassung des Tatverdächtigen an. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

