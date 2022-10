Mobile Videobeobachtung : Polizei setzt im Stolberger Stadtteil Mühle künftig Kameras ein

Interaktiv Stolberg Einen Standort für die mobile Videobeobachtung hatte die Polizei bereits verkündet: Alsdorf. Nun hat sie ihr Konzept für Stolberg vorgestellt, wo bald ebenfalls Kameras zum Einsatz kommen werden.

Im Stolberger Stadtteil Mühle wird künftig eine mobile Videobeobachtung zum Einsatz kommen. Das haben Polizei und Stadt Stolberg jetzt gemeinsam bekanntgegeben. Der Standort in Unterstolberg ist das Ergebnis einer Projektgruppe der Polizei, die erarbeitet hat, wo die beiden Geräte in der Städteregion Aachen am sinnvollsten eingesetzt werden.

„Für die Mühle haben wir Zeiten und Orte identifiziert, in denen die Kriminalität besonders hoch ist“, stellte Habedank fest. Das sei von donnerstags bis montags in der Zeit von 16 bis 24 Uhr der Fall, vor allem in den Sommermonaten. Die Bereiche rund um die Heinrich-Heimes-Brücke sowie die Salmstraße gehörten zu Schwerpunkten. Entsprechend werden die mobilen Anlagen mit jeweils sieben Kameras an der Ecke Eisenbahnstraße/Heinrich-Heimes-Brücke sowie an der Kreuzung Salmstraße/Mühlener Ring eingesetzt.