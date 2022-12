Einsätze in Stolberg und Aachen : Polizei gegen Drogenhandel und Gewaltdelikte unterwegs

Am Donnerstagabend kontrolliert die Polizei in Aachen und Stolberg unter anderem Spielhallen und Shisha-Bars. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Stolberg/Aachen In Stolberg und Aachen kontrolliert die Polizei am Donnerstagabend vor allem Spielhallen, Shisha-Bars und öffentliche Plätze. Eine Bilanz des Einsatzes will sie am Freitag präsentieren.

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Schwerpunkteinsatz in Stolberg gestartet, um der Kriminalität vor allem im Stadtteil Mühle entgegenzutreten. „Besorgte Bürger sprechen dort von offenem Drogenhandel und Gewaltdelikten ausgehend von bestimmten Großfamilien“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Familien seien in der Vergangenheit immer wieder in den Fokus der Ermittlungen gerückt.

Im Mittelpunkt der Kontrollen stehen Spielhallen und Shisha-Bars. „Mit diesen reagieren wir auch auf Beschwerden aus der Bevölkerung und von Geschäftsinhabern in dem Bereich“, berichtete die Sprecherin.

Parallel sind die Beamten in Aachen unterwegs, da es in der Innenstadt häufiger zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten gekommen sei. Wegen der Corona-Lockerungen seien in der Innenstadt – ebenso wie in den anderen Kommunen der Städteregion Aachen – neue Einsatzschwerpunkte entstanden: Auf öffentlichen Plätzen und im Nachtleben würden sich teilweise sehr viele feiernde, auch alkoholisierte Menschen treffen und für zahlreiche Einsätze sorgen.

Ergebnisse des Schwerpunkteinsatzes werden im Laufe des Freitagvormittags erwartet.

