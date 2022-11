Bürgerbeteiligung : Pläne zur Steinweg-Sanierung stoßen auf breite Zustimmung

Der Steinweg soll ab Frühjahr 2023 saniert werden. Geschäftsleute sowie Anwohner haben jetzt bei einer Bürgerbeteiligung ihre Anregungen geäußert. Foto: Dirk Müller

Stolberg Anwohner und Geschäftsleute nehmen die grundsätzliche Planung im Dialog mit der Stadtverwaltung positiv auf. Erfahrungswerte anderer Städte sollen berücksichtigt werden.

Was erwarten Anwohner und Geschäftsleute von der Sanierung des vom Hochwasser zerstörten Steinwegs, die im Frühjahr 2023 beginnen soll? Dies konnten Bürger und Gewerbetreibende jetzt bei einer Bürgerbeteiligung in Stolberg äußern. Die inzwischen immer konkreter werdenden Pläne für den Steinweg erläuterten der Erste und Technische Beigeordnete Tobias Röhm, der Amtsleiter Immobilienmanagement und technische Infrastruktur Bernd Kistermann sowie der Abteilungsleiter Tiefbau und Planung Jörg Veltrup. Anschließend standen die Verantwortlichen den Bürgern Rede und Antwort.

Die grundsätzliche Planung der Stadtverwaltung wurde bei der Bürgerbeteiligung positiv aufgenommen. Hinter dem Kaiserplatz beginnend soll die Sanierung in drei Abschnitten – eventuell auch parallel – bis zur Burgstraße erfolgen. Der „neue“ Steinweg soll an den Seiten einheitlich gepflastert werden. Auf Breiten von circa 2,60 bis 4,90 Metern soll Raum für Fußgänger, Außengastronomie, Begrünung, Sitzgelegenheiten und Aufsteller von Geschäften die Aufenthaltsqualität gewährleisten und das Gewerbe fördern.

In der Mitte soll der Steinweg eine andere Pflasterung erhalten und auf durchgängig drei Metern Breite von Fußgängern und Radfahrern gleichberechtigt genutzt werden können. An den „Mittelstreifen“ grenzen zwei jeweils 30 Zentimeter breite Entwässerungsrinnen, so dass für Lieferfahrzeuge und Rettungsfahrzeuge eine Gesamtbreite von 3,60 Meter zur Verfügung steht.

Bei der Pflasterung wünschten manche Anwesenden sich regionalen Blaustein. Tobias Röhm gab zu bedenken, dass Blaustein bei Nässe rutschig und gefährlich ist, und der in Stolberg vorhandene Blaustein nach der Flut nicht mehr verbaubar sei. „Und regionaler Blaustein steht in den benötigten Mengen auch nicht zur Verfügung“, ergänzte Jörg Veltrup.

Die Verwaltung favorisiere daher Basaltlava für die Pflasterung der Seitenbereiche und Grauwacke als Pflaster für die Mitte des Steinwegs – beides Gesteinsarten, die in der Eifel vorkommen und somit auch regional zu nennen seien. Die Steine sollen geschliffen sein und ebenmäßig verfugt werden, was sowohl für gute Begehbar- und Befahrbarkeit als auch für leichte Reinigung bürge.

Aus der Versammlung heraus kam der Vorschlag, die Verwaltung möge sich vergleichbare und bereits länger liegende Flächen in anderen Städten anschauen und die Erfahrungswerte in die Planung für Stolberg einfließen lassen. Röhm, Kistermann und Veltrup nahmen diese Anregung gerne auf. Die Begrünung des Steinwegs ist jahreszeitlich in Form von Pflanzkästen vorgesehen, die über die Entwässerungsrinnen bewässert werden und mit maximal drei Meter hoch wachsenden Bäumen bepflanzt werden sollen.

Ein Bürger wünschte sich stattdessen „richtige Bäume“, um das Stadtklima zu verbessern. Dem hielten die Verwaltungsvertreter entgegen, dass die Wurzeln von großen und in die Erde gepflanzten Bäumen die im Steinweg liegenden Versorgungsleitungen bedrohen würden. Auf die Frage eines Bürgers nach den Kosten betonte Röhm, dass die Sanierung des Steinwegs als Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe gefördert werde. In der Verwaltungsvorlage zur Planung, die der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt am 9. November mehrheitlich beschlossen hatte, war die Rede von rund 2,2 Millionen Euro.