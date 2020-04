Kostenpflichtiger Inhalt: Am Fuße der Stolberger Burg : Ein Glas-Kubus für die Touristik-Information?

Ein Glas-Kubus am Fuß der Burg? Darüber entscheidet die Politik in der Sitzung des Bauausschusses. Foto: Stadt Stolberg

Stolberg Entsprechende Pläne für einen Glas-Kubus werden im Bau- und Vergabeausschuss am Donnerstagabend, 23. April, vorgestellt. Stimmt die Politik zu, soll mit den Arbeiten an der Stolberger Burg noch in diesem Jahr begonnen werden. Eine Fertigstellung 2021 ist anvisiert.