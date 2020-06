Kostenpflichtiger Inhalt: Filmstadt Stolberg : Otto Waalkes als Catweazle, aber ohne Publikum

Catweazle (Otto Waalkes) und seine Kröte Kühlwalda haben längst Kultstatus: Ein Filmteam kommt ab dem Wochenende nach Stolberg. Foto: Bob Leinders/Tobis Film

Stolberg Der wegen Corona verschobene Filmdreh in Stolberg erfolgt nun unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die Filmcrew wird in der Altstadt, im Kupferhof Rosental und in der Grüntalschule drehen.