Keine Auflösung des Ortsvereins : Arbeiterwohlfahrt in Stolberg ist gerettet

Sie stehen ab sofort an der Spitze der Arbeiterwohlfahrt und sichern damit den Fortbestand des Ortsvereins Stolberg: der Vorsitzende Ralf Radmacher und seine Stellvertreterin Stefanie Castrop. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Die Arbeiterwohlfahrt in Stolberg hat nun doch eine Zukunft. Das ist in erster Linie Ralf Radmacher und Stefanie Castrop zu verdanken, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

„Ende gut, alles gut“, heißt ein bekanntes Sprichwort. Man könnte geneigt sein, das auch mit Blick auf die Arbeiterwohlfahrt in Stolberg zu zitieren. Doch damit würde man den Entwicklungen der vergangenen Wochen nur bedingt gerecht. Denn gut ist in dem Ortsverein mit derzeit knapp 230 Mitgliedern nun tatsächlich wieder einiges. Aber das liegt daran, dass es – anders als über Monate befürchtet – eben kein Ende geben wird.

Zu verdanken ist das in erster Linie Ralf Radmacher und Stefanie Castrop, die den Hilferuf des langjährigen Vorsitzenden Manfred Steffens vernommen und sich bereit erklärt haben, Verantwortung zu übernehmen. Das werden sie in den kommenden vier Jahren als Vorsitzender und stellvertretende Vorsitzende tun. Vor wenigen Tagen sind sie bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in ihre Ämter gewählt worden. Damit ist in quasi letzter Minute doch noch gelungen, was zwischenzeitlich schon als nahezu nicht mehr möglich eingestuft worden war: Der Ortsverein Stolberg der Arbeiterwohlfahrt ist gerettet und muss nicht aufgelöst werden.

Von dem drohenden Aus hatte Ralf Radmacher aus dieser Zeitung erfahren. „Für mich war sofort klar, dass eine derart wichtige Struktur, wie sie die Arbeiterwohlfahrt bietet, erhalten bleiben muss“, blickt der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Düren-Stolberg auf die erst einige Wochen zurückliegenden Anfänge seines Engagements zurück. Es folgten Gespräche mit seiner Frau und seinem Chef – und die daraus resultierende Erkenntnis, dass er von beiden Unterstützung erfahren würde, sollte er sich bei der AWO in Stolberg engagieren.

Gute Voraussetzungen also, an die Radmacher nach eigenem Bekunden kurz zuvor noch keinen Gedanken verschwendet hatte. „Natürlich kannte ich die Arbeiterwohlfahrt und war mir bewusst, dass dies eine bedeutungsvolle Organisation ist. Aber ein neues Ehrenamt hatte ich eigentlich erst für die Zeit nach meiner Pensionierung auf dem Schirm“, erzählt der 64-Jährige, der seine Tätigkeit bei der IG Metall voraussichtlich im Dezember 2024 beenden wird.

So kam dann aber alles anders und früher, zumal eine Kandidatin für den stellvertretenden Vorsitz nicht lange gesucht werden musste. Stefanie Castrop – im Gegensatz zu Ralf Radmacher zu diesem Zeitpunkt bereits seit fast sechs Jahren Mitglied bei der AWO, hatte schon nach der regulären Mitgliederversammlung ihre Bereitschaft für ein Engagement bei dem scheidenden Vorsitzenden Manfred Steffens hinterlegt. Dieser hatte bei der besagten Versammlung angekündigt, noch bis maximal Ende Juli den Vorsitz des Ortsvereins zu behalten – verbunden mit der ultimativen Ansage, dass dann definitiv und endgültig Schluss sein würde.

Die Steffens-Nachfolge kam für Stefanie Castrop, wie sie berichtet, nicht in Frage. Zumal es an weiteren Interessierten für die übrigen Vorstandsposten mangelte. Mit der Willensbekundung von Ralf Radmacher änderte sich die Lage aber grundlegend. „Wir haben schon in unserem ersten Gespräch festgestellt, dass wir uns gut verstehen und gut ergänzen“, erzählt die 46-Jährige, die eigentlich Betriebswirtin ist, aber mittlerweile mit ihrem Mann einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen hat und auf dem Donnerberg eine Kindertagespflegestelle betreibt. „Wir kooperieren auch mit der örtlichen Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt“, hat Castrop regelmäßigen Kontakt zu dem Sozialverband, dem sie aber unabhängig davon ebenso wie die gesamte Familie angehört – bis dato als einfaches Mitglied.

Und nun als stellvertretende Vorsitzende. Gemeinsam mit Ralf Radmacher und den übrigen Vorstandsmitgliedern (siehe Infobox) möchte sie die bestehenden Angebote der AWO in Stolberg erhalten, aber auch neue Initiativen ergreifen. „Die Veranstaltungen für Ältere und auch unser Haushaltshilfen-Service sind unheimlich wichtig. Aber wir müssen uns auch jüngeren Leuten öffnen, um neue Mitglieder zu gewinnen und damit langfristig den Fortbestand des Ortsvereins zu sichern“, ist Stefanie Castrop überzeugt.

Info Vorstand und Mitgliedschaft Den neuen Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Stolberg komplettieren Sibille Malms (Kassiererin), Irene Gotzen, Heike de Pellegrini, Manfred Steffens und Werner Fröschen (Beisitzer) sowie die Revisoren Margit Klaes und Sigfried Polte. Die Mitgliedsbeiträge bei der Arbeiterwohlfahrt werden von der Bundeskonferenz festgelegt. Aktuell betragen sie 2,50 Euro pro Monat für eine Einzelperson und fünf Euro pro Monat für eine Familie.

Was das konkret bedeuten könnte, möchte sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erläutern. Und auch Ralf Radmacher bittet um Geduld. „Wir sind zwar alle ohne Gegenstimme und Enthaltung als neue Führungsriege gewählt worden. Aber es hat seit der außerordentlichen Mitgliederversammlung noch keine Vorstandssitzung gegeben.“

Bei dieser ersten Zusammenkunft will sich Radmacher zunächst mit seinen Kolleginnen und Kollegen grundsätzlich abstimmen und danach Schritt für Schritt die Arbeit aufnehmen. „Wir haben jetzt vier Jahre Zeit für kurzfristige Maßnahmen und auch für längerfristige Projekte“, freut sich der neue Vorsitzende über die „Planungssicherheit“.