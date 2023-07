Stolberger Tafel hat Probleme : Ohne zusätzliche Ehrenamtler müssen die Öffnungszeiten reduziert werden

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stolberger Tafel brauchen dringend Unterstützung. Ansonsten muss die Anlaufstelle für Bedürftige ihre Öffnungszeiten reduzieren. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg Es gibt viel Positives zu berichten, da sind sich die ehrenamtlichen Helfer der Stolberger Tafel einig. Dennoch hat der Verein ein großes Problem. Das könnte künftig zu einer teilweisen Schließung führen.

Die Stimmung an diesem Vormittag ist gut – und das trotz tropischer Temperaturen. In den Räumen der Stolberger Tafel an der Eschweilerstraße werden die Waren für den Verkauf vorbereitet. Brot und Brötchen werden in der Auslage zurecht gelegt. Und auch Obst und Gemüse sollen den Kunden ansehnlich präsentiert werden. Die Mitarbeiter geben sich größte Mühe, die Lebensmittel so ansprechend wie möglich zu positionieren. „Heute haben wir sogar Zucchini im Angebot“, berichtet Gisela Becker-Bonaventura und fügt hinzu: „Wir freuen uns immer, wenn wir unseren Kunden auch frische Lebensmittel anbieten können.“

An Ware scheitere es bei der Tafel in Stolberg momentan nicht, zeigen sich die Vorsitzende und ihr Stellvertreter Alfred Baldes zufrieden. Dennoch berichten die beiden von einem „großen Problem“: „Uns fehlt an einem Tag in der Woche ein Ladendienst. Wenn wir diese ehrenamtliche Stelle nicht besetzen können, müssen wir zukünftig an diesem Tag die Tafel schließen“, berichtet Gisela Becker-Bonaventura. Das ist ein Schritt, den die Vorsitzende und ihre Mitstreiter unbedingt verhindern wollen. „Aber wenn wir niemanden finden, dann wird es nicht anders gehen.“

Vor 24 Jahren – genauer gesagt am 15. April 1999 – wurde der Verein Stolberger Tafel gegründet. Im August bezogen die Ehrenamtler Räume an der Eschweilerstraße. Diese gibt es heute noch – jedoch in anderer Funktion. Wo damals alles anfing, warten die Kunden mittlerweile darauf, dass der Einkauf beginnt. „So muss niemand auf der Straße stehen“, sagt Gisela Becker-Bonaventura.

Sechs Mal pro Woche öffnete die Einrichtung, in der Bedürftige ihren Einkauf zu einem kleinen Preis erledigen können, in den Anfangszeiten ihre Türen. Samstags wurden Brot und Brötchen ausgegeben, an allen anderen Tagen die restlichen Lebensmittel. „Den Samstag konnten wir dann aber irgendwann nicht mehr aufrechterhalten“, blickt Becker-Bonaventura zurück.

Mittlerweile ist auch am Donnerstag kein Einkauf mehr möglich. „Geschlossen ist dann aber nur für den Kundenverkehr. Wir nehmen an diesem Tag neue Kunden auf oder holen Sonderwaren ab und räumen sie ein“, meint die Vorsitzende und ergänzt: „Würde der Mittwoch auch noch wegfallen, hätten wir an zwei Tagen in der Woche geschlossen. Das können wir nicht machen.“

Bis zu 120 Kunden, hinter denen sich Singles, aber genauso bis zu zwölfköpfige Familien befinden, können an den vier Öffnungstagen bei der Tafel einkaufen. „Sollen wir die Kunden, die mittwochs zu uns kommen, auf die anderen Tage verteilen?“, fragt Becker-Bonaventura und gibt selbst die Antwort: „Dafür hätten wir nicht genügend Ware, aber das können wir auch unseren Ehrenamtlern nicht antun.“

Diese Entscheidung würde bedeuten, dass die Freiwilligen länger in der Tafel bleiben müssten. „Der größte Teil von ihnen ist zwischen 70 und 80 Jahre alt. Wir können nicht von ihnen verlangen, dass sie zehn Stunden am Tag arbeiten. Schließlich soll ehrenamtliches Engagement auch Spaß machen“, betont die Vorsitzende.

Info Ladendienst wird dringend gesucht Für die Lebensmittelausgabe am Mittwoch sucht die Stolberger Tafel dringend einen Ladendienst. Alle Ehrenamtler, die sich als Fahrer, im Ladendienst oder in der Warenaufbereitung engagieren möchten, sind herzlich willkommen. Gesucht wird zudem eine Reinigungskraft, die acht Stunden in der Woche tätig sein soll – auf Minijobbasis. Ansprechpartnerin ist die Tafel-Vorsitzende Gisela Becker-Bonaventura. Sie ist erreichbar unter Tel. 02402/860421 sowie per E-Mail an stolbergertafel@netcologne.de. Vom 17. bis 30. Juli macht die Anlaufstelle Ferien und bleibt geschlossen. Der Betrieb geht ab Montag, 31. Juli, weiter.

Die andere Option wäre, dass die Kunden, die nach wie vor aus Flutopfern und zu rund einem Drittel aus Geflüchteten aus der Ukraine bestehen, nur noch jede zweite Woche in den Räumen an der Eschweilerstraße einkaufen könnten. „Aber auch das ist für uns keine Option“, betonen Gisela Becker-Bonaventura und Alfred Baldes.

Was sind die Aufgaben des Ladendienstes? „Sie oder er ist Ansprechpartner – für die Mitarbeiter und die Kunden. Und wenn Bedarf ist, stellt man den Kontakt zum Vorstand her“, fasst Kassierer Rolf Wieczarkowiecz zusammen. „Wir haben in allen Gruppen nachgefragt, aber leider hat sich niemand bereit erklärt. Das ist ein Riesenproblem“, beschreibt Gisela Becker-Bonaventura die aktuelle Lage.