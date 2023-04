Schwimmangebot für Frauen und Mädchen : „Null Leute und null Zeit“

Ein Schwimmangebot für Frauen und Kinder: Dafür setzt sich der Stolberger Integrationsrat ein. Aus mehreren Gründen ist eine Umsetzung jedoch nicht möglich. Foto: dpa/Rolf Haid

Stolberg Der Stolberger Integrationsrat möchte ein Schwimmangebot für Mädchen und Frauen schaffen. Mangelndes Personal und Schwimmzeiten sprechen laut Verwaltung dagegen. Vom Tisch ist das Thema jedoch noch nicht.

„Wie lange sollen die Frauen noch warten?“, fragte Mazeena Ismail und richtete ihre Frage direkt an Michael Ramacher. Eine verbindliche Antwort konnte der Beigeordnete für Jugend, Kultur und Soziales der Stadt Stolberg der Vorsitzenden des Integrationsrates allerdings nicht geben. Durchaus emotional ging es in der Sitzung zu, die nun in der Villa Lynen stattfand. Grund dafür ist ein Schwimmangebot, das im Hallenbad Glashütter Weiher ausschließlich von Frauen in Anspruch genommen werden soll. Dazu gehöre auch, dass in dieser Zeit kein Mann das Schwimmbad betreten dürfe. Das betreffe nicht nur die Besucher, sondern auch das Personal.

Eine Anforderung, die sich derzeit nicht erfüllen lasse, betonte Michael Ramacher. Und das habe gleich mehrere Gründe. Einer davon sei das Personal. „Wir haben einfach nicht genug Personal. Wir bekommen die momentanen Öffnungszeiten gerade so gestemmt“, berichtete Michael Ramacher. Hinzu komme, dass es nicht genügend weibliche Beschäftigte gebe, um ein solches Angebot vorzuhalten. „Um dies zu ermöglichen, braucht es ganz viele Frauen. Es geht nicht nur um die Person, die am Beckenrand steht.“ Unter anderem müsse der reguläre Betrieb, der auch die technischen und hygienischen Arbeiten umfasse, weiterlaufen.

Schwimmzeiten

Ein weiterer Aspekt sei die Zeit. Bis 14 Uhr sei das Hallenbad in der Woche für Schulen reserviert. Da zudem alle Schwimmzeiten durch Vereine belegt seien, wäre eine zusätzliche Wasserzeit für ein solches Angebot nur durch weitere Öffnungen möglich. Grundsätzlich könnte diese beispielsweise sonntagsnachmittags stattfinden, würde jedoch für die Angestellten Mehrarbeit am Wochenende bedeuten. „Und damit wären sie ihren männlichen Kollegen gegenüber benachteiligt“, so Ramacher. Entsprechende finanzielle Mittel seien für die Mehrarbeit im Haushalt 2023 ebenfalls nicht verankert. „Wir haben null Leute und null Zeit“, führte der Beigeordnete aus.

Neu ist das Thema nicht. Im Dezember 2021 beauftrage der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Tourismus (ASKST) die Stolberger Verwaltung damit, zu prüfen, inwiefern ein Schwimmangebot für Frauen und Mädchen umgesetzt werden könne. Die Idee hatte der Integrationsrat im Juni 2021 diskutiert. Bereits zum damaligen Zeitpunkt hatte man sich darauf verständigt, dass während des Angebots ausschließlich Frauen für die Aufsicht, die Technik, die Übungsleitung und die Reinigung des Bads eingesetzt werden sollen. Zudem sprachen sich die Mitglieder des Integrationsrats für einen Sichtschutz zur Abschirmung gegen das nur durch eine Glaswand getrennte Fitnessstudio aus.

Vom Tisch ist das Thema jedoch noch nicht. Michael Ramacher regte eine städteregionale Lösung an. In einem nächsten Schritt soll Kontakt zum Regiosportbund aufgenommen werden. „Vielleicht gibt es auch andere Schwimmbäder mit weiblichen Beschäftigten in der Städteregion Aachen, mit denen man eine Kooperation eingehen könnte“, sagte der Beigeordnete und fügte hinzu: „Aber das kann nicht jede Kommune für sich klären. Eine ausschließlich kupferstädtische Lösung wird es nicht geben.“