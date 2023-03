Personaländerungen : Neue Unternehmensleitung bei Dalli in Stolberg

Neue Unternehmensleitung bei Dalli in Stolberg

Die Dalli-Werke in Stolberg Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Stolberg Die Dalli-Werke befinden sich im Umschwung. Nun werde es Änderungen in der Unternehmensleitung geben. Das Unternehmen möchte sich für die Zukunft rüsten.

Die Dalli-Werke in Stolberg werden ihre Unternehmensleitung neu besetzen.

Der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Maxwell C. Chambers, verlässt das Unternehmen, nachdem er erst im August vergangenen Jahres die Stelle angetreten war. Nun sollen die Änderungen in der Leitung von dem ‚Chief Transformation Advisor‘ in enger Zusammenarbeit mit dem Gesellschafter-Geschäftsführer koordiniert und unterstützt werden.