Kostenpflichtiger Inhalt: Eistrends : Neben Amarena sind auch Marshmallow und Aloe Vera gefragt

Klassiker wie Erdbeere, Vanille oder Amarena gehen immer. Ein paar neue Kreationen sind im Stolberger Eiscafé von Ermes Rovere aber auch gefragt. Foto: MHA/Kevin Teichmann

Eschweiler/Stolberg Seit dem 11. Mai haben die Eisdielen in Stolberg und Eschweiler wieder geöffnet – natürlich unter besonderen Bedingungen. Zwei Besitzer sprechen über ihre Erfahrungen in der Corona-Zeit. Und die beliebtesten Sorten in ihren Eisdielen.