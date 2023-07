Zwei Jahre nach der Flut : Nach langen Verhandlungen: Zweifall ohne Kita ist vom Tisch

Dem Verkauf steht offenbar nichts mehr im Weg: Die Stadt Stolberg wird von der Pfarrgemeinde St. Rochus das Pfarrheim und das Pfarrhaus übernehmen, um nach der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 wieder eine Kindertagesstätte einrichten zu können. Foto: MHA/Michael Grobusch

Serie Stolberg Die Verhandlungsfronten schienen verhärtet, zwischenzeitlich war sogar von „Erpressung“ die Rede. Jetzt aber haben die Stadt Stolberg und die Kirchengemeinde eine Lösung gefunden für die Kita in Zweifall. Und nicht nur das.

Man könnte an dieser Stelle von weißem Rauch schreiben, und irgendwie würde das im übertragenen Sinne sogar passen. Doch weil die folgende Geschichte nicht in Rom, sondern in Zweifall spielt, soll auf derart symbolträchtige Sprache dann doch verzichtet werden.

Konzentrieren wir uns also auf die Fakten. Die besagen, dass nach monatelangen Verhandlungen und einem zwischenzeitlich sogar drohenden Scheitern offenbar eine Lösung für die Zukunft der Kita in dem südlichsten Stadtteil von Stolberg gefunden zu sein scheint. Das bestätigen beide Verhandlungsseiten auf Anfrage unserer Zeitung und demonstrieren damit eine Einigkeit, die es in den Wochen und Monaten zuvor nicht gegeben hatte.

Schlimmer noch: Zwischenzeitlich geisterte sogar der Vorwurf der „Erpressung“ durch den Ort. Er richtete sich gegen die katholische Kirchengemeinde St. Rochus, die, so wurde es kolportiert, die Stadt mit überhöhten Forderungen für die Anmietung des geplanten Bürgerzentrums im modernen Teil der örtlichen Pfarrkirche konfrontiert hätte.

„Von Erpressung konnte nun wirklich keine Rede sein“, winkt Jochen Böhner rückblickend ab und spricht stattdessen von konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen mit der Stadt. „Von außen betrachtet hat das vielleicht so ausgesehen, als wären sie zäh und lang. Aber das war nicht zutreffend“, versichert das Mitglied des Kirchenvorstandes. Es sei allerdings immer klar gewesen, dass es nur eine Einigung im Paket geben könnte. „Schließlich war es stets unser Ziel, das Beste für Zweifall herauszuholen.“

Zu besagtem Paket gehört einerseits, dass die Kirchengemeinde ihr Pfarrhaus und ihr Pfarrheim an die Stadt Stolberg verkauft. Rund 250.000 Euro sind dafür nach Informationen unsere Zeitung vereinbart worden. Der Verkauf der beiden stark sanierungsbedürftigen Immobilien, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu der am 14. und 15. Juli 2021 von der Flut zerstörten städtische Kita an der Hellebendstraße liegen, ist Voraussetzung dafür, dass die Stadt wieder eine Kindertagesstätte in Zweifall einrichten und betreiben kann. Und zwar, so betont es Bürgermeister Patrick Haas (SPD) gegenüber unserer Zeitung, mit einem deutlich besseren Hochwasserschutz als vor der Katastrophe.

Voraussetzung für den Besitzerwechsel, und damit sind wir wieder beim von Jochen Böhner erwähnten Paket, war aus Sicht der Gemeinde, dass die Stadt im Gegenzug das geplante Bürgerzentrum, das in Teilen der Pfarrkirche entstehen soll, langfristig anmietet. „Das alte, kleine Kirchenschiff wollen wir in seiner ursprünglichen Funktion erhalten und das große Kirchenschiff für eine multifunktionale Nutzung zur Verfügung stellen“, hatte Böhner bereits im April 2022 die Pläne gegenüber unserer Zeitung erläutert.

Mit diesen Plänen konnte sich auch die Stadtverwaltung grundsätzlich anfreunden – ganz im Gegensatz zur monatlichen Miete, die ihr bei den Gesprächen mit und von der Kirche genannt wurde. An diesem Punkt drohten die Verhandlungen zwischenzeitlich sogar zu scheitern. Doch jetzt haben sich beide Seiten doch noch zusammengerauft. „Und zwar zu den von uns geforderten Konditionen“, betont Patrick Haas, der von einer „guten Lösung für den Ort Zweifall“ spricht.

Teile der katholischenPfarrkirche St. Rochus in Zweifall sollen zukünftig als multifunktionales Bürgerzentrum genutzt werden können. Foto: MHA/Michael Grobusch

Über den Mietsatz möchte der Bürgermeister hingegen nicht sprechen. Und so bleiben Informationen unserer Zeitung vorerst unbestätigt, dass es sich um monatlich 5000 Euro und somit lediglich die Hälfte der von der Kirchengemeinde ursprünglich geforderten Summe handeln soll.

Wie es konkret weitergehen wird, ist noch ziemlich offen. Bis zu den Herbstferien will Patrick Haas ein Konzept für die „neue“ Kita präsentieren. Das muss dann von der Politik noch für gut befunden werden, ehe die Bauarbeiten losgehen können. Der Kirchenvorstand ist unterdessen noch nicht so weit. „Wir machen jetzt den nächsten Schritt und verfeinern unser Konzept für die zukünftige Nutzung der Kirche“, kündigt Jochen Böhmer an.