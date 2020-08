Mehrere Überfälle in Stolberg : Mutmaßlicher jugendlicher Serienräuber festgenommen

Stolberg Nach einem Überfall auf einen Stolberger Supermarkt am Donnerstag konnte die Polizei einen ersten Tatverdächtigen festnehmen – er war wohl auch an weiteren Überfällen beteiligt. Weiterhin wird nach Zeugen gesucht.

Am vergangenen Donnerstagabend überfielen mehrere Täter einen Supermarkt in der „Oberen Steinfurt” im Stolberger Stadtteil Donnerberg. Die aufwendigen Ermittlungen führten die Ermittler nun zu einem Jugendlichen, der daraufhin in Untersuchungshaft genommen wurde. Der 17-Jährige aus Stolberg steht im dringenden Tatverdacht an dem Überfall, sowie an weiteren Taten am 8. Juni in der Eisenbahnstraße und am 10. Juli in der Duffenterstraße beteiligt gewesen zu sein.