Verzögerungen auf der Baustelle : Geduldsprobe zwischen Vicht und Zweifall wird deutlich länger

Stolberg Schlechte Nachricht für all diejenigen, die sich von Vicht nach Zweifall oder umgekehrt bewegen. Denn die Vollsperrung der Münsterau wird deutlich länger dauern als zunächst geplant.

Die Ankündigung der Vollsperrung der Landesstraße 238 zwischen Vicht und Zweifall kam für viele Menschen überraschend und deshalb zu spät. Bei der neuesten Meldung kann das nun wirklich niemand behaupten. Denn schon knapp vier Wochen vor der geplanten Aufhebung der besagten Vollsperrung in der Münsterau wird die ursprüngliche Prognose korrigiert. Allerdings nicht zugunsten der Verkehrsteilnehmer, die sich nun auf eine noch längere Geduldsprobe einstellen müssen.

„Der Landesbetrieb Straßen NRW hat uns mitgeteilt, dass die Sperrung bis zum 1. September aufrecht erhalten werden muss“, bestätigt Tobias Schneider, Pressesprecher der Stadt Stolberg, gegenüber unserer Zeitung die Verzögerung. Ursprünglich sollte die Landesstraße, die die Hauptverkehrsachse zwischen den beiden Stolberger Stadtteilen sowie eine wichtige Strecke in Richtung Eifel ist, ab dem 19. August wieder befahrbar sein. Weil die Verlegung von neuen Trinkwasserleitungen, die in der Verantwortung des Versorgers Enwor liegt, aber noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie es eigentlich vorgesehen war, muss der Verkehr voraussichtlich knapp zwei Wochen länger umgeleitet werden.