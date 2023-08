Autos sind ab sofort tabu : Mühlener Markt wird schon vor dem Umbau wieder zur Fußgängerzone

Auf dem Mühlener Markt sind Fahrzeuge außerhalb der Ladezeiten jetzt wieder tabu. Ehe der Bereich voraussichtlich ab Anfang 2024 umfassend saniert und umgestaltet wird, ist er ab sofort wieder eine Fußgängerzone. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Der Mühlener Markt gibt nicht erst seit der Hochwasserkatastrophe ein trostloses Bild ab. Nun wird er wieder zur Fußgängerzone. Und die umfassende Sanierung gerät auch ins Sichtfeld.

Es tut sich was auf dem Mühlener Markt in Stolberg. Allerdings noch nicht in dem Sinne, wie es Politik und Verwaltung mittlerweile seit 2019 planen. Denn die umfangreiche Sanierung und Umgestaltung des zentralen Platzes im Stadtteil Mühle wird erst Anfang des kommenden Jahres beginnen. Das hat Tobias Röhm auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. „Der Förderbescheid des Landes wird bald kommen. Bis Ende des Jahres werden wir die Planungen dann abschließen und Anfang nächsten Jahres mit der Umsetzung beginnen können“, zeigt sich der Erste und Technische Beigeordnete der Stadt Stolberg zuversichtlich.

Der seit der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 herrschende desolate Zustand soll gleichwohl nicht bis dahin beibehalten werden. Deshalb hat die Stadt den seit der Flut tolerierten Autoverkehr auf dem Platz, der von den Wassermassen verwüstet worden war, jetzt wieder verboten. „Das Befahren und das Parken auf dem Mühlener Markt haben wir geduldet, um den Anwohnerinnen und Anwohnern die Möglichkeit zur Sanierung und zur Behebung von Hochwasserschäden zu geben“, berichtet Tobias Schneider. „Jetzt sind die fehlenden Beschilderungen und Poller wieder eingesetzt worden, sodass der Mühlener Markt ab sofort wieder als Fußgängerzone entsprechend der Zeit vor dem Hochwasserereignis genutzt wird“, führt der städtische Pressesprecher weiter aus und kündigt an: „Auch nach dem geplanten Umbau wird der Mühlener Markt ein Fußgängerbereich bleiben.“

Konsequenzen soll es im Falle von Verstößen aber nicht erst dann geben: „Sollten in Zukunft außerhalb der angegebenen Andienungszeiten Fahrzeuge auf dem Mühlener Markt parken, wird dieses Fehlverhalten entsprechend sanktioniert“, betont Schneider. Dürfte heißen: Ein Strafzettel und gegebenenfalls auch das Abschleppen von Fahrzeugen droht.

Nach dem Umbau des Geländes wird es ohnehin nur noch wenige Parkflächen für Autos geben. Und zwar „an den Rändern zur Salmstraße und zur Dammgasse“, wie Tobias Röhm bereits im September 2022 im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert hatte. Deutlich mehr Möglichkeiten soll es hingegen zum Abstellen von Fahrrädern geben, für die eine ganze Reihe von Bügeln installiert werden.

Die Sanierung und Umgestaltung des Mühlener Marktes wird im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts (IHKo) „Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg“ realisiert. Damit ist gewährleistet, dass das Land Nordrhein-Westfalen 80 Prozent der Kosten als Förderung übernimmt. In ihren ersten Überlegungen war die Stadt noch von rund 676.000 Euro zur Aufwertung des Platzes ausgegangen, im November 2022 wurde diese Summe in der aktualisierten Planung und Kalkulation dann auf 1,2 Millionen Euro angehoben.

Als Gründe nannte Tobias Röhm damals die stark gestiegenen Baukosten sowie den deutlich erhöhten Umfang der Maßnahme. Zunächst sei eine reine Sanierung des Areals vorgesehen gewesen. Nun aber soll der Mühlener Markt, so der Beigeordnete, als „städtebauliches und gesellschaftliches Zentrum in Unterstolberg“ auch eine „stadtklimatisch-funktionale Aufwertung“ erfahren. Das findet seinen Ausdruck unter anderem in der Installation eines Fontänen-Feldes sowie im Anlegen mehrerer Pflanzbeete. Beides soll den Platz attraktiver machen und die oft zitierte Aufenthaltsqualität erhöhen.